Coppola kritiserer Hollywood: Alle de store studioene drukner i gjeld

Francis Ford Coppola var ikke nådig i sitt ordvalg da han under årets filmfestival i Cannes ble bedt om å beskrive sine tanker om filmindustrien og hvor den står i dag. Ikke uventet var strømming det første den arrete regissøren kom inn på, som han sammenlignet med fortidens videoutleiebutikker.

Coppola fortsatte også med å beskrive hvordan han føler at klimaet i filmindustrien akkurat nå handler mer om å betale gjeld enn å produsere gode filmer. Og hvordan han mente at de gamle klassiske studioene ikke nødvendigvis vil eksistere særlig mye lenger.

"Jeg frykter at filmindustrien har blitt mer et spørsmål om å ansette folk for å oppfylle gjeldsforpliktelsene sine, fordi studioene har stor, stor gjeld. Og jobben er ikke så mye å lage gode filmer, jobben er å sørge for at de betaler gjeldsforpliktelsene sine."

"Det er klart at nye selskaper som Amazon og Apple og Microsoft har masse penger, så det kan være at de studioene vi har kjent så lenge, noen av de fantastiske studioene, ikke kommer til å være her i fremtiden lenger."

For med alle oppfølgerne som Hollywood har produsert de siste årene, og nå AI-hysteriet rundt det og alle jobbene som har gått og kommer til å gå tapt i prosessen. Så det er ikke vanskelig å være enig med Coppola. Studiosystemet må snus opp ned.

Er du enig med Coppola, og hva tror du om bransjens fremtid?

Takk, Deadline.