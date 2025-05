Alle katteeiere vet at katten er menneskets beste venn - når det passer katten, selvfølgelig. Katter er unike dyr, og derfor er det morsomt, spesielt for katteeiere, å spille spill der du styrer en katt og kan gjøre katteting. Og mjaue ukontrollert. Katteeiere vet hva jeg mener... Vi har spilt katter i Little Kitty, Big City og Stray, og nå er det kommet et nytt spill, det lille lineære fire timers eventyrspillet Copycat.

Det hele starter på et dyrehjem der en eldre, enslig dame, Olive, kommer inn for å finne en katt hun kan ta med seg hjem. Den gamle katten hennes har stukket av hjemmefra, og hun savner å ha en pelskledd liten venn som løper rundt i huset. Hun velger en katt, gir den navnet Dawn, og tar den med hjem. Det er noen problemer i begynnelsen, da den nye katten forårsaker litt for mange ulykker i huset, men snart begynner de to å knytte et nært bånd.

Derfra utvikler spillet seg til en overraskende emosjonell historie om å bli forlatt, føle seg uelsket og ikke forstå hvorfor ingen vil elske deg når du har så mye kjærlighet å gi. Du trenger ikke å elske katter for å kjenne denne lille historien i magen, men det hjelper selvfølgelig hvis du har, eller har hatt, en katt i livet ditt.

Copycat kommer fra den lille australske utvikleren Spoonful of Wonders, som består av bare to personer, og Copycat er deres første spill. Dessverre kan du se det. Det er ganske upolert og grovt, og det er ikke mye gameplay. Bortsett fra å løpe rundt som Dawn, består det meste av gameplayet av en rekke minispill der man skal fange byttedyr, stjele mat fra folk i parken, unngå glupske hunder i en liten stealth-sekvens, og slåss mot andre katter. Det er enkelt og ikke spesielt underholdende.

Når det er sagt, er dette spillet best å se på som en rudimentær liten historie, og hvis du tilnærmer deg spillet med den innstillingen, begynner råskapen og det enkle gameplayet å forsvinne i bakgrunnen, og historien står i sentrum. Historien er helt klart spillets styrke, og det er en historie som du vil føle i kjernen din, og det er ikke alltid hyggelig.

Den visuelle siden er veldig blandet. Animasjonene av katten din er faktisk veldig imponerende, og det er tydelig at det er lagt ned mye arbeid i akkurat denne delen. Det er også noen drømmesekvenser med en svart panter for å representere huskattens ville side, og disse sekvensene er virkelig godt designet. Ellers er spillet veldig grovt i utseendet, og det er tydelig at dette er det første spillet fra en liten utvikler.

Jeg vil virkelig anbefale Copycat, for det er flott når en liten utvikler lager et spill som ikke ser ut som alle de andre, og som fremfor alt har noe å si og leverer en historie som kan føles. Det er det ikke mange spill som kan skryte av. Selv om spillet kommer med en ganske liten prislapp, er det vanskelig å anbefale det til andre enn katteelskere som også elsker små følelsesladde historier.

Jeg skulle gjerne gitt Copycat en høyere poengsum, men det er vanskelig å rettferdiggjøre mer enn en sekser, men jeg vil si at hvis du er katteeier, bør du gi det et forsøk. Bare vær forberedt på å overse det enkle og klønete gameplayet.

Copycat er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S.