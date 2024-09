HQ

I dag vil jeg dele mine erfaringer med et sandkasseeventyrspill som overrasket meg og som har holdt meg klistret til PC-skjermen de siste dagene. Vanligvis begynner jeg hver gang jeg skriver en artikkel med en kort introduksjon, men denne gangen skal jeg følge spillets regler.

Jeg sier dette fordi når du starter Core Keeper, er det første du tenker: "Hva i huleste var det som skjedde?". I det ene øyeblikket er du i spillmenyen, og sekunder etter at du har startet føles det som om du har blitt kastet ned i en mørk grop uten noen vei ut, kun bevæpnet med en lykt og noen enkle verktøy. Karakteren din våkner opp i en hule der du ikke kan se noe som helst, og du skjønner med en gang at det ikke finnes noen manualer eller guider her: Det er bare deg. Ditt første instinkt er å sette fakler overalt (i mitt tilfelle tok jeg kanskje litt av, som du kan se på bildene nedenfor). Mangelen på en detaljert introduksjon er selvsagt tilsiktet, og er designet for at du skal kaste deg rett ut i utforskningen.

Apropos utforskning: Verdenen i Core Keeper er enorm og full av ulike biomer. Du kan besøke steder som Clay Caves, med sin jordnære atmosfære og steinete formasjoner. Følelsen av å grave seg gjennom jordlagene og oppdage nye områder er utrolig tilfredsstillende. Ingenting er som spenningen ved å finne en åre med verdifulle mineraler eller en hemmelig hule fylt med skatter.

Dette er en annonse:

Ja, jeg sa skatter. Noe av det første som overrasket meg var hvordan spillet fremhever ressurser. Når du graver, skinner mineraler og edelstener på en slik måte at det er umulig å ikke ta frem din indre Gollum. Dette gjør at gruvedriften føles mindre kjedelig og mer som en konstant jakt etter flere og flere skatter.

Etter noen timer med ressursinnsamling innser du at det er på tide å bygge et tilfluktssted. Det er her Core Keeper virkelig briljerer. Friheten til å designe og bygge basen din er imponerende. Fra en enkel hytte til en komplett underjordisk festning - mulighetene er nesten uendelige.

Du bruker materialene du har samlet inn, som tre og stein, og begynner å eksperimentere med ulike kombinasjoner. Muligheten til å tilpasse basen din er ikke bare gøy, men gir deg også en følelse av eierskap og får frem byggmesteren i deg.

Dette er en annonse:

Alt er imidlertid ikke en dans på roser: Selv om det er gøy å bygge, er det også øyeblikk der systemet føles litt tungvint, spesielt når man prøver å finne de riktige materialene. Mer enn én gang har jeg desperat prøvd å finne ut hvordan jeg skal lage et verktøy eller en gjenstand. Og selv om kompleksiteten gir spillet dybde, kan det også være frustrerende når du er midt i et prosjekt og innser at du mangler en komponent eller et materiale.

Et positivt aspekt som virkelig overrasket meg, var matlagingssystemet. Muligheten til å kombinere ingredienser for å lage ulike typer måltider er en fin detalj som gir et ekstra lag med dybde. Jeg eksperimenterte med ulike kombinasjoner av ingredienser jeg fant mens jeg utforsket, og hver rett påvirker ferdighetene dine. Et godt måltid kan utgjøre hele forskjellen på en farlig ekspedisjon.

Matlaging er også en måte å eksperimentere med spillet på, hvor du prøver ut oppskrifter og ser hvordan de påvirker helsen og energien din. Selv om systemet er relativt enkelt, gir det faktum at du kan tilberede måltider som gir deg spesifikke bonuser i spillet, en strategisk dybde som jeg ikke hadde forventet (og som man vanligvis ikke finner i denne typen spill).

Så nå tenker du kanskje: Jeg har utforsket, jeg har bygget, jeg har laget mat. Hva skal jeg gjøre nå? Det er enkelt! Nå skal du slåss! Da jeg følte meg klar nok, bestemte jeg meg for å møte noen av spillets bosser. Kampene er intense og krever både dyktighet og strategi. Du møter skapninger som ikke bare er visuelt imponerende, men som også har unike angrepsmønstre som setter evnene dine på prøve.

Hver boss du beseirer gir deg ikke bare verdifullt bytte, men låser også opp nye områder og ressurser. Dette gjør at du får lyst på mer, ettersom hver seier gir deg en følelse av fremgang og oppdagelse. Men det kan være slitsomt å grinde (det vil si å måtte utføre de samme oppgavene gjentatte ganger) for å samle inn materialene som skal tilkalle bossene. Mengden ressurser som kreves, kan gjøre at spillet føles repetitivt på slutten.

På den annen side er utforskningen av nye biomer en av de mest spennende delene av spillet. Hvert område har sin egen estetikk og sine egne utfordringer. Fra Desert of Beginnings til Sunken Sea føles hvert biom unikt og byr på nye fiender og ressurser. Når du for eksempel begir deg inn i Desert of Beginnings, finner du et tørt landskap og nye skapninger du ikke har sett før. Overgangen mellom biomene endrer ikke bare miljøet visuelt, men introduserer også nye mekanikker og ressurser som beriker opplevelsen.

Jeg tror en av de største fornøyelsene med Core Keeper ville være å spille i samarbeidsmodus. Dessverre måtte jeg spille Core Keeper alene, men jeg tror det ville gjort opplevelsen mye morsommere og mer dynamisk å spille sammen med venner. Å samarbeide om å bygge baser, utforske og kjempe ville gitt et ekstra lag med glede.

Når det gjelder grafikken, er Core Keepers visuelle stil en sjarmerende blanding av pikselkunst som minner meg om retrospillene fra barndommen. Fargevalget og den dynamiske lyssettingen gir liv til hvert biom, og skaper en levende og detaljert underjordisk verden. Musikken og lydeffektene utfyller atmosfæren perfekt, og skaper en oppslukende og fengslende opplevelse.

Støtte for modifikasjoner og sesongbaserte temabegivenheter gjør spillet enda mer spillbart. Muligheten til å modifisere spillet og tilpasse opplevelsen er et stort pluss. Selv om integrasjonen med tredjepartsplattformer for modifikasjoner kan være et problem for noen (og noen av modifikasjonene jeg prøvde, fungerte ikke), er muligheten til å eksperimentere med tilleggsinnhold en stor fordel.

Og selv om min erfaring med Core Keeper stort sett har vært positiv, er det ikke uten utfordringer eller elementer jeg ville endret på. Mangelen på detaljerte veiledninger kan være en barriere for nye spillere, og den tilfeldig genererte verdenen kan gjøre det vanskelig å finne visse gjenstander eller ressurser uten ekstra veiledning. I tillegg kunne ferdighetssystemet, selv om det er funksjonelt, hatt nytte av større dybde og variasjon for å opprettholde interessen på lang sikt.

Oppsummert er Core Keeper en perle i sandkasse-sjangeren, som byr på en rik og variert opplevelse i et fascinerende underjordisk miljø. Til tross for noen ulemper, som overdreven grinding og et noe flatt ferdighetssystem, utmerker spillet seg med sin evne til å levere en oppslukende og morsom opplevelse.

Hvis du liker spill som kombinerer utforskning, bygging og kamp med et retropreg, er Core Keeper et verdifullt tilskudd til samlingen din. Med sin ekspansive underjordiske verden, muligheten for å spille i co-op-modus og støtte for mods, har spillet et stort potensial til å fortsette å vokse og utvikle seg. Definitivt en anbefaling for de som søker et unikt og engasjerende eventyr i den enorme avgrunnen på Core Keeper.

Grip hakken og gjør deg klar for en spennende utforskning i dypet!