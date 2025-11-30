Core Keeper kunngjør neste store utvidelse og Nintendo Switch 2-utgivelse i januar

HQ

Pugstorm og Fireshine Games har kunngjort at Core Keeper, det pikselkunst underjordiske utforsknings- og co-op-sandkassespillet, har nådd 4 millioner solgte eksemplarer til dags dato på Xbox, PC, Nintendo Switch og PlayStation. Og det vil snart fortsette å vokse til et nytt, ettersom spillet kommer til Nintendo Switch 2 den 28. januar 2026.

Denne versjonen har betydelige ytelsesforbedringer i forhold til Switch-versjonen, og har som mål å opprettholde 60 FPS, i tillegg til visuelle forbedringer av belysning, skygger, vannkvalitet og partikkeleffekter. Det beste av alt er at det nå kan utvides fra fire til åtte spillere samtidig. Switch 1-spillere kan også dra nytte av denne utvidelsen ved å få tilgang til en co-op-spilløkt som er opprettet på Nintendo Switch 2-versjonen. Det beste av alt er at det er gratis å oppgradere til Switch 2-versjonen hvis du allerede eier Switch 1-versjonen.

I tillegg til denne nye plattformen og salgstallene har Core Keeper også kunngjort Void & Voltage Update for 28. januar, som legger til et nytt biom kalt Breaker's Reach, sammen med nye fiendetyper og den kolossale nye sjefsroboten "S.A.H.A.A.B.A.R". Nye våpen som flammekaster og minigun er også lagt til. Avanserte automatiserings- og basestyringsverktøy er også lagt til.

Du kan se alle de nye funksjonene i traileren nedenfor. Har du prøvd Core Keeper?