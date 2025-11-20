Corentin Moutet ber om unnskyldning for pinlig tabbe i Davis Cup: "Jeg vil forvandle denne smerten til styrke"

HQ

Corentin Moutet ba om unnskyldning etter tapet mot Raphael Collignon i åpningskampen i Davis Cup-matchen mellom Frankrike og Belgia. Moutet, rangert som nummer 35 i verden, vant åpningssettet mot Collignon, rangert som nummer 86 i verden. I det andre settet, da resultattavlen viste 5-6 i Collignons favør og 15-15, sløste Moutet bort en sertifisert vinner ved å prøve å imponere publikum ved å slå ballen mellom beina.

I stedet traff ballen kneet hans og spratt deretter og krasjet i nettet, noe som ga rivalen et "gratis" poeng som til slutt førte til at Collignon vant settet. Deretter vant belgieren det tredje settet (kampen endte 2-6, 7-5, 7-5). Senere tapte Arthur Rinderknech mot Zizou Bergs, og Frankrike ble eliminert.

Selv om Frankrike kunne ha blitt eliminert uansett, var Moutet sønderknust over den pinlige feilen, og han ba om unnskyldning flere ganger på pressekonferansen og senere på Instagram.

"Jeg har gjort det mange ganger i karrieren min, folk pleier å si at jeg er et geni når jeg gjør det, men nå vil de sannsynligvis kalle meg en klovn. Det er slik jeg føler meg akkurat nå", sa han, og nevnte "stresset, spenningen og spenningen i kampen" som grunnene til at han valgte å gjøre det risikable grepet. "Det virker dumt selv for meg, jeg vet ikke hva jeg skal si", innrømmet han, men forsvarte seg med at "det er veldig lett å kritisere når ting går galt, akkurat som det er lett å si at det er et fantastisk skudd når det går bra.

"Akkurat nå skal jeg prøve å ikke være for hard mot meg selv, men jeg er klar over hva som skjedde, og jeg må også prøve å være ærlig med meg selv. I fremtiden skal jeg prøve å ta mye bedre beslutninger enn i dag.

Senere skrev han på Instagram at han føler at han "mislyktes i sitt oppdrag" etter å ha prøvd å gi alt på banen, og at "instinktene noen ganger svikter". Han ba om unnskyldning og takket også de som forstod ham. "Jeg vil lære, nå og alltid, jeg vil forvandle denne smerten til styrke".