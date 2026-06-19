Corentin Moutet fikk en bot på 40 000 dollar for å ha brukt «f-ordet» syv ganger direkte på TV

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Corentin Moutet har fått bot for sin smakløse vits under et intervju ved Queen's Club Championships i London, da han sa «f*ck» syv ganger på direktesendt TV på BBC. Den første gangen var ved et uhell... og de påfølgende seks gangene var med vilje, i et forsøk på å tulle med BBC-reporteren Jenny Drummond, som stadig ba seerne om unnskyldning, før hun til slutt ga opp intervjuet.

Denne holdningen og den bevisste bruken av banneord har kostet ham mye penger: turneringsledelsen har besluttet å bøtelegge ham med 40 000 dollar (30 325 pund), noe som utgjør nesten hele premiesummen han fikk for å ha nådd andre runde i turneringen i London, 32 800 pund. Det er den maksimale straffen for usportslig oppførsel, melder BBC.

Den franske spilleren, som er rangert som nummer 36 i verden, vil anke avgjørelsen. Moutet er kjent for sin provoserende holdning, noe som har ført til feil for ham tidligere, som i Davis Cup i fjor, da han kastet bort et poeng ved å prøve seg på en (mislykket) kul gest, og til slutt tapte kampen... og Frankrike ble slått ut.

Moutet ble slått ut i åttendedelsfinalen i Queen’s Club av spanjolen Alejandro Davidovich Fokina.