Corentin Moutet risikerer bot etter barnslig oppførsel overfor en reporter: «F*ck, f*ck, f*ck...»

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Corentin Moutet, den franske tennisspilleren som nylig nådde sin høyeste rangering noensinne som nr. 30 i verden i april, kan ha havnet i trøbbel på grunn av en grov vits han kom med i London overfor en BBC-reporter under Queen's Club-mesterskapet, etter å ha slått Giovanni Mpetshi Perricard 6-7, 6-4, 7-6 på tirsdag.

Moutet, som nå ligger på 36. plass, ble spurt av reporteren om motstanderens kraftige serve som ble brukt i et matchball, og han svarte uten omsvøp. «Da jeg hadde matchballen, tenkte jeg: ‘Det er andreserven, du stiller deg midt på banen og returnerer bare ballen’, og så slo han et ess mot meg med 228 km/t, og jeg tenkte: ‘Faen, nå må jeg servere.»

Reporteren, Jenny Drummond, ba ham høflig om «ingen f-ord, takk», og Moutet svarte umiddelbart «f*ck, f*ck, f*ck», noe som fikk tilskuerne til å le. Reporteren svarte: «Nei, nei, nei! Beklager språket, alle sammen», og stilte ham et nytt spørsmål. I stedet for å svare, sa 27-åringen f-ordet tre ganger til, noe som fikk Drummond til å avbryte intervjuet.

Da hun kom tilbake til studioet, ba BBC-programleder Claire Balding igjen om unnskyldning til seerne. «Corentin Moutet lever opp til sitt «bad boy»-image. ‘Chaos makes the muses’ skrev han på kameraskjermen der. Det er en tatovering han har også. Og ja, kaos er nettopp det han kan skape.»

Ifølge RMC Sport kan Moutets pinlige oppførsel, som fikk publikum til å le, koste ham en bot. ATP har ikke kunngjort noe ennå, men det vil i så fall bli et fradrag fra de 33 000 pund og 38 000 euro han vant med seieren.

Moutet skal neste gang møte fjerde seedede Alejandro Davidovich Fokina i åttendedelsfinalen på torsdag.