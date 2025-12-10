CorgiSpace er en kortformet arkadeopplevelse som nettopp har skyggedroppet

Utstillingsvinduet Day of the Devs hadde ikke bare et vell av indie-kunngjøringer å dele med seerne, det hadde også noen større overraskelser i vente, for eksempel avsløringen fra utvikleren Adam Atomic.

Som en del av showet ble spillet CorgiSpace avslørt og deretter skyggedroppet på PC, slik at alle interesserte fans kan sikre seg en kopi fra og med dette øyeblikket.

Ser vi på hva dette spillet tilbyr spillerne, er det en serie med mer enn 12 8-bits spill som kan deles inn i arkade-, eventyr-, puslespill-, action- og andre kategorier, der hver tittel er designet for å være kort og fortært. Derav navnet, ettersom 8-bits-opplevelsene har "korte ben med vilje".

Selv om du må spille spillet for å se hele spekteret av 8-bits prosjekter som tilbys, bekrefter traileren nedenfor og informasjonen som er delt av Adam Atomic at vi i det minste kan se frem til Kuiper Cargo, et løpebasert puslespill, Cave of Cards, et mini-rogue-lignende, Mole Mole, et sokoban-puslespill med en vri, Dino Sort, et logisk puslespill, og Rat Dreams, som også er et toppstyrt Soulslignende.

CorgiSpace har blitt utviklet ved hjelp av PICO-8, og du kan spille det fra og med nå.