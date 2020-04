Corona vil endre spillverden for alltid

Utsettelsen av både The Last of Us: Part II, Iron Man VR, Minecraft Dungeons og Wasteland 3. Kanselleringen av spillmesser som E3, PAX og GDC. Mangel på Nintendo Switch-enheter i deler av verden. Dette er bare noen av måtene pandemien har påvirket oss spillinteresserte på den siste tiden. Ikke en hyggelig tanke, men jeg tror også dette bare er en liten smakebit på hva vi har i vente de neste månedene. Akkurat nå trekker bare vannet seg tilbake før flodbølgen kommer med massiv kraft som endrer landskapet for alltid. Heldigvis snakker jeg da både på godt og vondt. La meg dele mine teorier og tanker.

Mer tid til spill og økte spillsalg

Greit å starte med noe som i all hovedsak er positivt. Plutselig har vi fått tidenes unnskyldning til å sitte foran en skjerm og spille. Tiden har kommet for å prøve spill som har stått på listen i lang tid som følge av mangel på tid og andre dårlige unnskyldninger, eller muligheten til å spille ferske spill slik at vi faktisk kan være en del av brennhete diskusjoner. Hyggelig både for oss, utviklerne og utgiverne.

For mer tid til spill betyr i veldig mange tilfeller også mer penger til personene som lager disse fantastiske produktene i form av salg av spill, utvidelser, mikrotransaksjoner og hva det måtte være. Steam har bare fortsatt å sette rekord på rekord og spill som Call of Duty: Warzone, Ring Fit og Animal Crossing: New Horizons har nok opplevd en enda større suksess enn de ville ellers. Men hvordan vil dette endre spillverden for alltid, spør du? Med stengte butikker og beskjed om å holde seg unna andre så mye som mulig har en allerede økende prosentandel av digitale kjøp eksplodert. Mens jeg vet noen av dere har vært fast bestemte på å ikke gi slipp på fysiske utgaver av spill er det klart at dagens situasjon tvinger frem noen endringer, noe som nok har fått flere til å innse hvor enkelt og greit det å kjøpe og eie noe digitalt kan være. Den letteste måten å få noen til å innse hvor godt noe kan være? Tvinge dem til å prøve det, og jeg tror helt klart at COVID-19 markerer starten på digitalt innholds storhetstid. Dermed vil spillselskapene også se hvor lett det er å tjene penger på å senke prisene i de digitale butikkene, kanskje få flere ideer til hvordan butikkene kan gjøre bedre og mer.

Nye muligheter for å lage spill og bedre hverdag for utviklere

Det er uansett ikke bare spillere som nå har blitt tvunget til å endre vaner. Snakket om såkalt crunch og veldig krevende arbeidsdager for utviklere har vært der siden tidenes morgen, noe som blant annet skyldes at flere av disse studioene også holder fast ved gamle rutiner. Nå har dog de aller fleste sett seg nødt til å jobbe hjemmefra. Kanskje ikke spesielt interessant på papiret, men dette har og vil få mange følger i fremtiden.

Hvor majoriteten av verdens mest kjente utviklere hovedsakelig jobber i gigantiske studioer med fastsatte arbeidstider som ofte overskrides som følge av et ønske om å gjøre spillene så bra som mulig, sosialt press eller hva det måtte være er dagens situasjon ganske annerledes. De aller fleste jobber nå adskilt hjemmefra. Foreløpig har vi generelt bare hørt om de negative følgene av dette med utsettelser på grunn av at verken strukturen eller arbeidsmåtene er som før, men av det jeg hører blir ting stadig bedre på mange måter. Utviklere av spill som The Last of Us: Part II, Far Cry 6 og andre kommende spill sier at hverdagen har blitt litt mer fleksibel, at mye av det sosiale presset er borte og at ting går litt raskere nå som de har fått bedre rutiner. På toppen av det hele vil flere studioer også innse at det er mulig å hyre inn folk fra andre byer og land uten at disse må flytte på seg. Plutselig får studioene sjansen til å ansette de beste personene for jobben selv om de ikke ønsker å flytte på seg, mens arbeidstakerne har større sjanse for å oppfylle drømmen selv om de bor andre steder enn San Fransisco, Los Angeles og de store utviklerbyene. Når så hverdagen går tilbake til det nærmeste vi kommer normalt igjen kan vi forvente nye og bedre arbeidsrutiner, arbeidsforhold og i noen tilfeller bedre spill som følge av denne erfaringen. En seier både for oss spillere og utviklerne der altså.

Kanselleringen av spillmesser

Flere millioner spillere besøker spillmesser hvert år for å prøve spilldemoer, kanskje møte utviklere og skuespillere, kjøpe kule ting og lignende, så det er klart kanselleringen av disse showene er skuffende. Denne skuffelsen er likevel bare barnemat i forhold til konsekvensene det har for utviklerstudioer og enkeltpersoner.

Spillmesser er nemlig også en fremragende arena for å bli kjent med nye kontakter, få vist frem prosjektene sine i en tidlig fase til potensielle utgivere, samt delt tanker og ideer med andre utviklere. Du kan banne på at mange indiestudioer og lovende spillprosjekter vil legges ned de kommende månedene på grunn av dette. Både Sony, Microsoft og noen av de andre gigantene har startet fond og andre støtteordninger for å gjøre situasjonen litt bedre for vesletassene, men det blir rett og slett umulig å redde alle, trist nok.

Kanselleringene av messer har heldigvis noen positive sider også. Å lage demoer tar ofte mye tid og krefter, så når utviklerne i stedet kan fokusere på selve spillene betyr det kortere ventetid på det ferdige produktet for oss og mindre "unødvendig" arbeid for dem. Ja, nå kan du si at mangelen på demoer også er negativt siden slike ofte kan føre til flere og nye tilbakemeldinger utviklerne trenger for å gjøre spillene bedre, men intern testing gjør opp for mye av dette.

Hva så med de spennende nyhetene som blir annonsert på messene? Vel, Sony og Nintendo har allerede vist at State of Play- og Direct-sendinger gjør mye av den samme nytten, samtidig som at både disse to, Microsoft (Inside Xbox teller ikke siden de stort sett har vært kjedelige), Ubisoft, Deep Silver, Activision, Square Enix og fler har sagt de vil erstatte E3 og slik med egne digitale streams de kommende ukene og månedene. Dermed kan vi forvente å få de samme nyhetene uansett, noe som også vil kunne få store konsekvenser for spillverden. For hva skjer når disse selskapene innser at de ikke trenger å bruke flere hundre tusen eller millioner av kroner på E3-show når en ekstremt mye billigere stream gjør samme nytten? E3 lever nå farligere enn noen gang, og det er ikke rart at neste års utgave vil "være noe helt nytt" når mange mener at det kjente showet har liten nytte i disse dager.

Utsettelser gjør alltid spill bedre

Som nevnt øverst har vi jo allerede sett en rekke utsettelser på grunn av corona, og selv om mange selvsagt ble skuffet da de hørte om disse har stadig flere innsett at vi i lengden bare tjener på det. Ekstra tid med et spill gir utviklerne mer tid til å finpusse ting og finne feil som kan fikses. Ja, nå gjør arbeidssituasjonen sitt for at flere av utsettelsene også skyldes at ting går tregere slik at de i grunn bare bruker mer tid på å gjøre det de egentlig skulle gjøre, men i både The Last of Us: Part II, Iron Man VR og noen av utsettelsene som ikke har blitt offentliggjort enda sine tilfeller handler det mer om distribusjonen av spill. Da kan du banne på at skaperne av spillene vil benytte den ekstra tiden til å gjøre sitt for at den berømte lanseringsoppdateringen blir mindre eller kanskje ikke trengs engang. Derfor liker jeg å tro at vi kan forvente å se bedre sluttresultat enn vi ville sett ellers. Det blir selvsagt umulig å bevise, men det må være lov å tro.

Samtidig vil jeg spekulere litt. Tidsskjemaet til en rekke studioer har selvsagt endret seg ekstremt nå, så hva skjer når de utsatte spillene lanseres? Er disse selskapene gærne nok til å slippe fire, fem storspill i løpet av to uker? Tvilsomt. Jeg tror derfor at sannsynligheten er større for at utgiverne blir enda mer åpne for å lansere etterlengtede spill i perioder som vanligvis er satt av til mindre spill som trenger fred fra gigantene. Midten av januar, juni, juli, august og tre, fire måneder etter lanseringen av nye konsoller virker nok mye mer fristende når man minsker sannsynligheten for å dele budsjettet til Ola og Kari Gamer. Når det så kommer bevis på rekke og rad for at spill kan lykkes uansett når det slippes vil det forhåpentligvis bety en bedre og jevnere fordeling av spillanseringer i fremtiden.

Lanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X

Sony og Microsoft fortsetter å si at henholdsvis PlayStation 5 og Xbox Series X vil lanseres rundt oktober eller november, noe som selvsagt gleder manges spillhjerter. Dessverre gjør dette også mange nervøse. Deriblant konsollskaperne og personer med stramme budsjetter. Antall personer som nå er permittert, har fått en lavere stilling eller lignende er skremmende, og slikt setter åpenbart sitt preg på økonomien til folk. Flere av de som i utgangspunktet hadde tenkt å kjøpe seg en ny konsoll i høst er nok litt mer usikre i disse dager. Spesielt siden Sony og Microsoft også merker dagens situasjon på lommeboken. Mange av komponentene i konsollene har blitt dyrere enn først beregnet, sammensetningen og produksjonen av de vil mest sannsynlig ta lenger tid enn antatt når arbeidet starter i sommer og planleggingen av markedsføring har blitt og vil bli endret. Derfor kan du være sikker på at både antall konsoller på markedet, prisen på dem, hvor mange som kjøper dem på lanseringsdagen og hvilke spill som er klare til den store dagen vil være noe helt annet enn om corona aldri hadde blitt en realitet.

Kanskje vil dette også bety at en annen konsoll får en bedre eller dårligere start enn ellers. Microsoft har jo en større pengebinge enn Sony, så det er mulig de er villige til å ofre noen ekstra kroner for å senke prisen på Xbox Series X eller produsere flere enheter. Hvordan vil en eventuell utsettelse av Horizon: Zero Dawn-oppfølgeren eller Halo Infinite kunne påvirke salget av konsollene? Her er det selvsagt mange momenter vi aldri vil få vite om og spørsmål vi aldri vil få svar på, men du kan være sikker på at corona har endret spillverden og kampen mellom PlayStation 5 og Xbox Series X for alltid.