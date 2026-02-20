Corsair Galleon 100 SD

En interessant, men kostbar tilnærming er den beste måten å beskrive dette på, for det Corsair har gjort, er ikke bare å gjøre nummertastaturet annerledes, de har gjort det til et Stream Deck, eller hva du vil, fordi hele greia kan programmeres slik du ønsker. Og siden den kan vise ikoner, kan du tilpasse den akkurat som du vil.

Men selve tastaturet mangler heller ikke noe. 8000 Hz polling rate, Axon-plattform, aluminiumchassis og seks lag med lyddemping er brukt, og det fungerer, spesielt siden selve chassiset er urokkelig fra tastetrykk og bare er en veldig solid plattform. Den har til og med en cyberpunk-aktig lysstripe på toppen av tastaturet, noe som er subtilt og diskret. Mine gamle oppsett med mørkerødt eller mørkeblått over svart ville ha passet perfekt.

Som de fleste avanserte tastaturer kommer det med en håndleddstøtte, og det er et stort pluss at den er magnetisk og laget av stoff, ettersom jeg begynner å bli lei av de harde tastaturene laget av gummi. Det den har, som jeg sjelden har sett andre steder, er en ekte USB-passthrough, som bruker sin egen separate USB-kabel. Dette er faktisk ganske genialt hvis du ofte bruker USB-stasjoner eller bytter USB-mottakere på eksterne enheter ofte, og ikke bryr deg om å koble dem til I/O-delen av hovedkortet på grunn av fysiske begrensninger, ettersom den porten skal kobles direkte til hovedkortet.

Corsair har gjort stadige forbedringer de siste årene, og Galleon 100 SD er et tydelig tegn på at Corsair kan lage et high-end-tastatur som er bygget som et high-end-produkt. Det er ganske elegant til tross for de mange designelementene som er integrert på grunn av, vel, enkel funksjonalitet.

Nummertastaturet er erstattet av to dreieknapper, hvorav jeg personlig foretrekker å beholde en av dem til volum, mens den store LCD-skjermen på 1280x720 sitter under dreieknappene, men på toppen av 12 LCD-taster. De er, på grunn av at de fungerer som små skjermer, laget av et gjennomsiktig gummimateriale, og bruker ikke mekaniske brytere, men er av membrantype, noe som gjør dem enda mer vinglete. Alt i alt gir dette mulighet for ekstrem tilpasning basert på programmet som brukes - eller du kan bare få den til å gå tilbake til en numpad hvis du trenger det - selv om det er en dårligere numpad når det gjelder skriving. Og skjermen er virkelig godt satt sammen. Oppløsningen er akkurat god nok til å gi et ikke-pikselert bilde når du ser det fra normal avstand.

Og det er et fullt integrert Elgato Stream Deck. Enkel å bruke, dra og slipp hele veien, og plassbesparende samtidig som Stream Decks vanligvis er separate og tar opp plass. og jeg liker å ha sanntidsinformasjon om CPU og GPU integrert i tastaturet mitt. Det gjør imidlertid tastaturets fotavtrykk større, så hardcore FPS-spillere som bruker 65 % tastaturer vinklet i 45 grader, vil ikke like dette designet. Integreringen gir deg også tilgang til Elgatos markedsplass. Det er litt som en appbutikk, der du betaler £10 for et fargetema, og mange ting er ikke kompatible. Når det er sagt, ser det ut til at alle funksjonalitetswidgets er gratis, inkludert Discord og Nvidia-kontroll, men mange er bare et mer fancy grensesnitt som funksjonelt sett ikke skiller seg fra generiske medietaster.

Bryterne er MLX Pulse fra Corsair, hvor de ved 80M er overraskende stille, og generelt en godbit å bruke daglig. På dette prispunktet hadde jeg kanskje forventet å ha magnetiske og ikke mekaniske brytere, men på dette nivået er det veldig mye et spørsmål om preferanse.

Selv om jeg generelt liker Corsairs overgang til en nettbasert programvare, spesielt ettersom datamaskinen min allerede har altfor mange små drivere, synes jeg at med et tastatur, og spesielt dette, har oversikten en tendens til å gå tapt, og et mer brukervennlig grensesnitt er å foretrekke. Det er naturligvis vanskelig å gjøre et slikt grensesnitt enkelt med alle alternativene, men de fleste funksjonene kan dekkes med de eksisterende multimedietastene. Og så trenger det litt finpuss, som en enkel "tilbake til start"-knapp etter en fastvareoppdatering, der man må bruke nettleserfunksjonen i stedet, siden web-appen ikke finner ut hvordan man skal gå tilbake til hovedgrensesnittet...

Jeg liker tilpasningsmulighetene, og at det er enkelt å bytte rundt. Jeg brukte den hovedsakelig som en numpad eller som en avansert mediekontroller, med et tredje oppsett for å kontrollere mange makroer, fordi det også er mulig. Jeg hadde elsket om det var modulært, med enten plassering til venstre eller muligheten til å ha det frittstående, siden tastaturet uansett er kablet. Og dette bringer meg til et annet poeng; hvorfor er ikke dette trådløst? Jeg tviler på at datamengden som sendes via Stream Deck-delen er så stor at det gjør det umulig, og med en prislapp på £310 er ikke dette et urimelig krav.

Alt i alt er det noen få ting som kan forbedres, som grensesnittet til driverprogramvaren, og andre som ikke kan det, som mangelen på trådløs tilkobling, men hvis du er en aktiv bruker av Stream Deck-lignende dingser, er dette tastaturet perfekt for deg, eller hvis du foretrekker alle alternativene du får med en omkoblbar, programmerbar numpad og to dreiehjul.