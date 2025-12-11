Corsair Novablade Pro er en dynamisk, tilpasningsdyktig drømmekontroller for kampspillspillere

HQ

Selv om vi ofte tenker på kampspillspillere som tar med seg tunge kampstaver til turneringer, er faktum at denne spillestilen er i ferd med å bli utdatert. Jada, kampsticks kommer fortsatt til å være valget for noen spillere, men når du ser på moderniseringen av spesialtilbehør for kampspill, er Corsair Novablade Pro et godt eksempel på hvordan spillere virkelig kan trappe opp spillet sitt.

Corsairs Novablade Pro gir deg i stedet alle kontrollene du trenger via 15 knapper som kan mappes på overflaten. Det er lagt stor vekt på designet, som ikke bare ser bra ut, men som også gir deg et teknisk forsprang med forbedret SOCD-prioritering og raske utløsertaster.

Vi har sjekket ut Corsair Novablade Pro, og hvis du vil høre mer om detaljene og se hvordan denne kampspillkontrolleren ser ut, kan du sjekke ut Quick Look nedenfor :