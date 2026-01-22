Corsairs nyeste tastatur kan slå QTE-er for deg mens du spiller

HQ

På CES-messen i år var vi så heldige å få en full omvisning da vi stakk innom Corsair-standen. PC-tilbehør- og maskinvareselskapet hadde mye å by på da vi tok en titt rundt, fra nye AI-verktøy (som vi kommer til i en annen artikkel) til en hel historie om Stream Deck-formatet.

Andrew Williams fra Corsair tok oss med gjennom hele oppsettet på standen, der han blant annet viste frem den nye Galleon 100 SD. 100-tallet forteller oss at det er et 100 % tastatur, og SD står for Stream Deck, ettersom dette tastaturet har et integrert i maskinvaren. Utover det finnes det også tilleggsfunksjoner som gir spillerne litt ekstra støtte i spillene sine.

"Det kule med å ha denne Stream Deck-integrasjonen, og du kan faktisk bruke den i et spill," forklarte Williams. "Så hvis du for eksempel har spilt Expedition 33, vet du at du har trekkene dine. Du kan faktisk bare trykke på en av disse [knappene], og den vil gå gjennom hele greia og gjøre perfekt skade for deg hver gang. Så du trenger ikke å sitte der og klikke og trykke på QTE-ene dine."

Sjekk ut hele turen nedenfor for mer informasjon om hva Corsair hadde å tilby denne CES :