2XKO Full Release
      Fremhevet: CES 2026-dekning

      Corsairs nyeste tastatur kan slå QTE-er for deg mens du spiller

      Vi fikk en omvisning i selskapets nyeste og beste produkter på CES i år.

      På CES-messen i år var vi så heldige å få en full omvisning da vi stakk innom Corsair-standen. PC-tilbehør- og maskinvareselskapet hadde mye å by på da vi tok en titt rundt, fra nye AI-verktøy (som vi kommer til i en annen artikkel) til en hel historie om Stream Deck-formatet.

      Andrew Williams fra Corsair tok oss med gjennom hele oppsettet på standen, der han blant annet viste frem den nye Galleon 100 SD. 100-tallet forteller oss at det er et 100 % tastatur, og SD står for Stream Deck, ettersom dette tastaturet har et integrert i maskinvaren. Utover det finnes det også tilleggsfunksjoner som gir spillerne litt ekstra støtte i spillene sine.

      "Det kule med å ha denne Stream Deck-integrasjonen, og du kan faktisk bruke den i et spill," forklarte Williams. "Så hvis du for eksempel har spilt Expedition 33, vet du at du har trekkene dine. Du kan faktisk bare trykke på en av disse [knappene], og den vil gå gjennom hele greia og gjøre perfekt skade for deg hver gang. Så du trenger ikke å sitte der og klikke og trykke på QTE-ene dine."

      Sjekk ut hele turen nedenfor for mer informasjon om hva Corsair hadde å tilby denne CES :

