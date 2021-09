Cortana 20th Anniversary-kontroller annonsert til Xbox

HQ

Xbox fyller 20 år den 15. november, hvilket innebærer at vi i dag har myndige lesere som ikke engang var født da den første Xboxen ble lansert. En av lanseringstitlene på Xbox var Halo: Combat Evolved, og dette innebærer dermed også at Master Chief fyller 20 år.

Som vi rapporterte tidligere denne måneden slipper Hyperkin en ny versjon av The Duke (den gigantiske originale Xbox-kontrolleren) for å feire konsollens 20-årsjubileum, og nå meddeler de at det faktisk kommer til å slippes en spesiell for Halo også, nærmere bestemt en lilla som er dedikert til Cortana.

I stedet for den opprinnelige Xbox-startanimasjonene som kjøres på LCD-skjermen i midten av kontrolleren, har denne en "Cortana Montage". Tross at den ser ut som den gamle Duke komplett med de svarte og hvite knappene, har den også en Share-knapp for skjermbilder samt de vanlige LB/RB-knappene.

Surf over hit for å forhåndsbestille. Den 1. november er siste sjansen til å få den til den ordinære prisen på $89,99 i stedet for å måtte punge ut med betydelig mer til grådige scalpers.