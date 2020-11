Cortana erstattes i Halo-serien

Du ser på Annonser

For over et år siden annonserte Showtime at Natascha McElhone hadde fått rollen som Cortana og Dr. Catherine Halsey i Halo sin kommende TV-serie. Meningene var meget delte om dette. En av grunnene var at mange håpet at den kunstige intelligensen ville høres og se ut som i spillene. De av dere som mener dette har nå fått gode nyheter.

IGN avslører nemlig at McElhone til dels byttes ut med Jen Taylor i Halo-serien. Om du ikke vet det er Taylor kvinnen som gir sin stemme til Cortana i de fleste Halo-spill, så ønskene om å få den originale stemmen er nå oppfylt. I alle fall til en viss grad.

Det viser seg at skiftet skyldes konflikter i timeplanen til McElhone som følge av Covid-19-endringer, men Californication-skuespiller vil fortsatt være Dr. Halsey. Hvordan dette da løses i forhold til stemmeforskjellene får vi bare se...eller høre.