Cory Barlog vil at Nintendo skal bringe Golden Sun tilbake

Selv om Twitter ofte kan være et sted hvor utviklere mottar ganske grusomme beskjeder fra sinte fans, så kan det ofte også være et sted hvor interessante diskusjoner oppstår blant bransjefolk, og det skjedde nylig.

utfordringen var å ta én av Nintendos igangværende spillserier som Yoshi, Kirby eller Zelda, for så å ofre denne til fordel for å se en fortapt serie vende tilbake.

Her slang regissøren bak God of War, Cory Barlog, seg på, og sa følgende:

"Dear Nintendo,

My body is ready for a modern GOLDEN SUN game built on the still smouldering ashes of literally EVERY ONE of these franchises! Franchises I love very much, just not as much as GOLDEN SUN.

In conclusion...you have my sword, and my bow, and my axe.

hugsies,

Cory♥️"

Hvis du skulle gjøre det samme, hva ville du ofre, og til fordel for hva?