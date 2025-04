Cory Booker slår senatsrekord med 24-timers tale som kritiserer Trump

HQ

Siste nytt om USA . Senator Cory Booker fra New Jersey har satt ny rekord i Senatet ved å tale i over 24 timer uten å sitte, legge seg ned eller gå på do.

Maratontalen hans, som overgikk den tidligere rekorden som ble satt av segregeringssenator Strom Thurmond i 1959, var ikke ment å forsinke lovgivningstiltak, men å rette oppmerksomheten mot president Donald Trumps politikk.

Selv om mange kanskje vil se Bookers handlinger som et stunt, var budskapet hans klart: Å stå opp for borgerrettigheter og stille dem som utfordrer grunnleggende amerikanske verdier til ansvar, er viktigere enn politisk spillfekteri.

Booker brukte det historiske øyeblikket til å reflektere over feilene i sitt eget parti og til å kreve en fornyelse av lederskapet med fokus på rettferdighet. Foreløpig gjenstår det å se om hans rekordstore tale vil påvirke det politiske landskapet.