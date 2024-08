Cosori Dual Blaze TwinFry

HQ

Vi hadde nylig muligheten til å anmelde en Cosori airfryer, en modell som ikke var nyskapende verken med hensyn til kapasitet eller funksjonalitet, men som takket være overgangen til kraftig likestrøm tilbød mer effektiv matlaging enn noen annen konkurrerende modell vi har sett til dags dato.

Cosori er imidlertid ikke ferdig med å imponere, for nå kan du få samme effektivitet samtidig som du innoverer når det gjelder formfaktor. Dette er Dual Blaze TwinFry, og den er ganske genial.

Først og fremst handler dette om allsidighet. Hvis det er noe som kan være avskrekkende ved å bruke en airfryer, er det den begrensede kapasiteten, men med en total kurv på 10 liter er det langt, langt mer plass til å plassere større matvarer, for eksempel en hel kylling, eller flere ingredienser. Cosori har funnet på noe ganske genialt her. I prinsippet er dette et stort rom, men du får en liten skillevegg med gummilister og varmebestandig materiale som kan plasseres mellom de to. På displayet kan du så velge spesifikke innstillinger, grader og steketid mellom disse to nå oppdelte rommene. Er det gjennomstrømning mellom dem? Nei, ikke etter det vi kan se etter to ukers testing, noe som betyr at du sømløst kan tilberede to forskjellige ting under forskjellige forhold, eller bare fjerne skilleveggen og ha 10 liter plass å leke med.

I tillegg har du fortsatt den nevnte effekten. Cosori sier at Dual Blaze TwinFry er den første airfryeren i denne størrelsen som har fire spesifikke varmeelementer. Det er ikke noe som umiddelbart gir mening for gjennomsnittsforbrukeren, så la oss bare si at selv om den ikke er fullt så kraftig som Turbo Blaze 6L, er den likevel betydelig raskere, kraftigere og mer effektiv enn praktisk talt alle konkurrerende modeller på markedet.

Dette gjelder i alle de seks ulike modusene. Det er Fry, Bake, Grill, Airfry, Reheat og Dehydrate. Nøyaktig hvordan disse skiller seg fra hverandre er litt vanskelig, for du kan selvsagt justere gradene innenfor hver av disse innstillingene. Men poenget er at du ser ut til å ha stor frihet til å finne akkurat den balansen du trenger, der noe så enkelt som en potet er sprø på utsiden samtidig som den er kokt og myk på innsiden - eller hva det nå måtte være.

Cosori tilbyr selvfølgelig igjen materialer uten BPA og PFOA, og alle delene kan enkelt vaskes i oppvaskmaskinen uten å miste funksjonaliteten. Det eneste er at du må være forberedt på å bruke mye mer benkeplass til TwinFry, ettersom den er betydelig større enn en gjennomsnittlig airfryer. Det må den være, så det er ikke noe å klage på. Det som derimot er et ankepunkt, er den blanke plasten som sitter over displayet. Det ble fort støvete og skittent, og et matt materiale hadde vært å foretrekke.

Den er ikke billig, og i en verden der du kan kjøpe en ny airfryer i hyllene på et supermarked for £60, virker £250 som mye penger, selv med økt funksjonalitet, allsidighet og effektivitet. Men Cosori Dual Blaze TwinFry er vel verdt det.