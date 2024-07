Cosori Turbo Blaze 6l

Det er rart hvordan frityrgryterevolusjonen har nådd ut til selv de minst teknologikyndige i samfunnet. Noen teknologier, noen produkter, er for alltid nisje, men det å spare energi, forbedre kvaliteten og fremfor alt kjøpe et kjøkkenprodukt som var billig fra starten av, ga så direkte gjenklang hos den bredeste forbrukerbasen at frityrgryter raskt ble et fast inventar.

Nå har det kommet konkurranse, og Cosori satser både på markedsføring og ambisiøse løfter. Den nyeste Turbo Blaze 6L hevder å tilberede mat opptil 46 % raskere enn en vanlig frityrgryte. Det er store ord, og vi har satt dem på prøve.

For det første er Cosori Turbo Blaze mye mer attraktiv enn den gjennomsnittlige frityrkokeren. Den mattgrå overflaten i et ganske karakteristisk metallmateriale virker mer robust enn de fleste, og selv om selve frityrkokeren "bare" er på seks liter, er hele mekanismen mer taktil og responsiv. Det samme kan sies om betjeningselementene - nei, det er ingen spennende LCD-fargeskjerm her, men alt føles solid utført, og du er aldri i tvil om hva knappene gjør eller hvordan du starter tilberedningen. Cosori mestrer med andre ord både materialer, design og brukergrensesnitt.

Det må imidlertid sies at Cosori med letthet kunne ha lagt til flere smarte kontrollalternativer enn det som faktisk er her. Ja, skjermen er tydelig, og alle knappene på den lett avrundede overflaten er synlige fra alle vinkler, men kanskje en eller annen form for app som kunne låse opp mer detaljert kontroll, hadde gjort underverker.

Grunnen til at Cosori i det hele tatt hevder en slik hastighet, er at de bruker en energieffektiv likestrømsmotor, altså likestrøm i stedet for vekselstrøm. Tanken er at de nesten 1800W når full effekt raskere, og dermed reduserer tilbakebetalingstiden betraktelig. Er det alltid 46 %? Det er vanskelig å si, men hvis du tar pommes frites som et eksempel, registrerte vi en tidsforskjell på omtrent fem minutter mellom denne og Xiaomis nyeste frityrgryte, 13 minutter sammenlignet med 19 minutter. Den bråker litt mer, og det er ganske tydelig at den økte effekten merkes, men uansett om det var fish & chips, hjemmelaget granola eller noe så enkelt som burgerboller, fikk vi ønsket overflate og stekehastighet med Cosori, så det fungerer.

Ja, man kan argumentere for at seks liter er litt lite, spesielt hvis du lager mat til en familie på fire, men byggekvaliteten, kraften og den smidige måten du rengjør den på, gjør at det er lett å overse mangelen på smartere kontroller. £ 100 er ikke ingenting, men det er billigere enn en Ninja Max Pro, og er tilsynelatende bedre.