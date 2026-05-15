Cosplayeren Yugoro forteller oss om hva som kjennetegner et godt cosplay: "Jeg tror alt handler om kjærlighet"

En av luksusen ved å kunne reise og delta på konvensjoner over hele verden er å få se de utrolig kreative individene som gir mer menneskelig liv til de fiktive karakterene som så mange av oss elsker. Cosplayere har bidratt til å utvide og utvikle film, TV, spill, tegneserier og underholdning i det hele tatt, men å være profesjonell cosplayer er ikke bare så enkelt som å finne et kostyme på Internett.

Å gi liv til karakterer på en autentisk og tiltalende måte krever et enormt engasjement og kreative ferdigheter, noe vi lærte litt mer om under Comicon Napoli da vi snakket med cosplayeren Yugoro for å få hennes syn på hva som skal til for å lage et effektivt cosplay.

"Jeg tror alt handler om kjærlighet, for når du velger karakteren du cosplayer, er det best når du føler den, når du elsker denne karakteren, fordi du fortsatt prøver å være en karakter, men når du spiller og ikke føler den, ser det bare kjedelig ut."

Vi spurte også Yugoro om utfordringen med å lage tilbehør til cosplay-karakterer, og hvilke utfordringer det innebærer å lage sverd og verktøy som ser autentiske ut - samt hvordan hun klarer å overvinne dette problemet.

"Jeg antar at nøkkelen er hovedkonstruksjonen. Basen, ja, kjernen. Når du for eksempel lager et kjempesverd eller kjempevinger, må du alltid først tenke på hvordan du skal bruke det på scenen. Og å legge en hard kjerne inni og en mykere utenpå for å gjøre det lettere. Når et kjempesverd er veldig hardt, både innvendig og utvendig, og tyngre, vil du ikke kunne operere med det. Og du vil lide, du kan skade deg selv, ikke sverdet. Så jeg vil si at du må prøve å finne en balanse mellom den harde kjernen og den myke utsiden. Og tenk også på materialer av god kvalitet. Noen ganger er det bedre å bruke mer penger og ha materialer av bedre kvalitet enn å spare penger og ha en rekvisitt som går i stykker veldig fort."

Du kan se hele intervjuet med Yugoro nedenfor