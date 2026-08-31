Costa Rica innfører krav om dyreoverganger for å beskytte dyrelivet

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Få ting er mer nedslående når man kjører bil enn å se alle dyrene som blir drept på veiene. Ikke bare er det unødvendig grusomt, men det gjør det også vanskeligere å beskytte artene. Nå har den costaricanske regjeringen besluttet å gjøre noe med det, melder Mongabay.

Regjeringen har vedtatt en lov som krever fysiske dyrekryssinger som broer, tunneler, tau (for trelevende arter) og lignende konstruksjoner for både nye og eksisterende veier der infrastrukturen forstyrrer naturen og gjør det vanskelig for dyrene å krysse veien. Slike passasjer må nå inkluderes i planleggingen av alle nye veianleggsprosjekter, mens eksisterende veier kan måtte endres der det foreligger problemer.

Studier viser at 59 arter benytter seg av fysiske dyrekryssinger når de er tilgjengelige, noe som gjør dem til et viktig verktøy for å beskytte dyr og natur. Økoturisme er en viktig næring for Costa Rica, så dette tiltaket forventes også å være viktig for landets økonomi.