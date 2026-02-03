Costa Rica velger den konservative Laura Fernandez til president

HQ

Den konservative politikeren Laura Fernandez har vunnet presidentvalget i Costa Rica, og blir dermed den andre kvinnelige presidenten i det mellomamerikanske landet. Med 94 % av stemmene talt opp, fikk Fernandez 48,3 % av stemmene og oversteg dermed terskelen på 40 % som er nødvendig for å unngå en andre valgomgang. Hennes Sovereign People's Party ligger også an til å få flertall i Kongressen, der partiet har økt fra åtte til 30 av 57 seter.

Fernandez, som tidligere var stabssjef for den avtroppende presidenten Rodrigo Chaves, gikk til valg på et program om sikkerhet og stabilitet, og lovet en "dyp og irreversibel" endring av Costa Ricas politiske landskap. Hun har lovet å opprettholde en tøff politikk mot kriminalitet og korrupsjon, samtidig som hun har inkludert Chaves i sin administrasjon.

Laura Fernandez // Shutterstock

Hennes seier gjenspeiler et bredere skifte i retning av konservativt lederskap over hele Latin-Amerika, delvis drevet av velgernes bekymring for kriminalitet og korrupsjon. Fernandez' største rivaler lå langt bak, med økonomen Alvaro Ramos som fikk omtrent en tredjedel av stemmene og den tidligere førstedamen Claudia Dobles som fikk under 5 %.

Et sentralt punkt på Fernandez' agenda er å bekjempe den narkotikarelaterte volden, som har økt kraftig de siste årene. Hun har lovet å følge den harde linjen til El Salvadors Nayib Bukele, med blant annet strengere fengselsstraffer, bygging av et høysikkerhetsfengsel og målrettede beredskapstiltak i områder med høy kriminalitet...