Costco Guys dukket opp på Jimmy Fallon i går kveld

HQ

Hvis du ikke er klar over internettgruppen som har tatt over TikTok, Instagram og alle andre steder du kan se videoinnhold, så har du gått glipp av noe. Selv om Costco Guys kanskje ikke er alles kopp te, gjør de ingen skade og lager sunt innhold som spiller på de samme tre vitsene/lydeffektene.

De har blitt kjent over hele verden, og nå har de gjort det stort på Jimmy Fallon-showet. The Rizzler, Big Justice og faren til Big Justice, Big AJ, hadde alle tatt turen til New York for å være med i showet, der de brukte slagordene sine, poserte og snakket om sin nyvunne berømmelse.

Det er et av disse merkelige øyeblikkene der det som føles som en nisje-subkultur på internett bryter ut i mainstream. Om dette vil føre til flere superstjernestunder for Costco Guys er uvisst, men de er på høyde med Hawk Tuah-jenta når det gjelder å få mest mulig ut av sine femten minutter med berømmelse.

Dette er en annonse: