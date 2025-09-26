Costco har offisielt sluttet å selge Xbox-konsoller i USA og Storbritannia

HQ

Costco har sluttet å selge Xbox-konsoller i både sine fysiske og digitale butikker over hele USA og Storbritannia. Nylig hadde spekulasjoner om at merkevaren ikke lenger var på lager i bulkbutikkene vært utbredt på internett, da forsøk på å lete etter Xbox-spill og konsoller via Costcos nettsted førte til feil og produkter som manglet helt.

Nå, ifølge Gamesindustry.biz, er det bekreftet at Costco har sluttet å selge Xbox-konsoller. Nettstedet kontaktet en kundeserviceavdeling i en Costco-butikk i Storbritannia, og gjennom Wayback Machine fant de ut at mens Xbox Series X- og S-konsoller var tilgjengelige for kjøp i juni i år, var de borte da august rullet rundt.

Costco selv har ikke kommet med en offisiell uttalelse om hvorvidt det har kuttet båndene med Xbox, men tidligere IGN rapporterte Destin Legarie hevder at han snakket med selskapet, og en representant sa følgende:

"Vi har ingen planer fremover for å bære en Xbox-konsoll. Det var en forretningsavgjørelse."