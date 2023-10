HQ

Oppsiktsvekkende turneringer med millioner av dollar på spill og spillere som er synlige i nesten alle digitale kanaler er bare en liten del av det fenomenet som Counter-Strike har blitt med årene. Jeg har vært så heldig å få oppleve det fra begynnelsen. Jeg spilte serien allerede da den bare var en mod for Half-Life. Tiden har gått, og jeg har kunnet følge en serie som stadig har blitt oppdatert. Nå har vi nådd skiftet mellom suksessen til Global Offensive og det Valve kaller en offisiell oppfølger til originalen. Er dette Counter-Strike 2 eller Global Offensive 1.5 er spørsmålet jeg vil prøve å svare på og hva jeg synes om opplevelsen vi tilbys.

Counter-Strike er basert på at to lag bytter på å spille som kontraterrorister og terrorister. Målene varierer avhengig av spillmodus, men den vanligste spillmodusen dreier seg om å desarmere en bombe som førstnevnte og plante den som sistnevnte. For å gjøre det lettere for hver side finnes det våpen i ulike kategorier som du kan kjøpe til ulike priser. Ved å vinne runder kan du kjøpe bedre og bedre utstyr. Det første laget som når 13 rundeseire, vinner kampen. Dette er litt annerledes enn i tidligere utgaver av serien, der målet var å vinne 16. Endringen betyr at serien nærmer seg konkurrenten Valorant på flere områder enn bare antall runder per kamp. Til og med våpensystemet er likt. Det er basert på et bevæpningssystem der du velger et antall våpen i forskjellige kategorier som du deretter kan kjøpe i løpet av kampen. Dermed kan du ikke ta med alle våpnene i én enkelt kamp, men må bytte mellom kampene.

Den mest åpenbare endringen fra tidligere er grafikken. Source 2-motoren skaper et lysere og visuelt imponerende bilde. Lyden er oppgradert, og våpnene høres mye bedre ut og høres mindre ut som skoesker som treffer en vegg. Dessverre kan imidlertid noen av lydene være misvisende. Den mangler presisjonen som var til stede i forgjengeren. Jeg tror dette er noe som kommer til å bli fikset, men det plager meg at lydene ikke kommer fra stedene de ble laget. Det skjer ikke hele tiden, men oftere enn jeg skulle ønske. Et annet problem jeg har, er hitboxene (usynlige bokser du skyter for å registrere treff i spillet) som føles uferdige. Den tredje kritikken gjelder banene og spillmodusene. Counter-Strike 2 ble lansert med langt færre kart og spillmoduser enn forgjengeren hadde. Ikoniske kart som Train er ikke inkludert, og andre som Militia er borte. Valve har fjernet innhold og tvunget deg til å spille med mindre enn du hadde dagen før det andre spillet ble lansert.

Likevel er det meste av det viktigste på plass. Det populære systemet for å endre utseendet på våpen, loot boxes og andre gjenstander er tilgjengelig direkte. Skins-systemet preger hele opplevelsen. Det er mer direkte enn før. Du har den tradisjonelle treningsmodusen, konkurransemodus og premier-modus. Noen av de uformelle modusene er også med, som deathmatch, men dessverre ikke favoritter som Arms Race. Det er en merkelig oversikt, siden Global Offensive ikke lenger er tilgjengelig. Det er uklart om disse spillmodusene kommer tilbake. Lekkasjer tyder på at dette er tilfelle, og at nye spillmoduser som Surf er på vei, men det er ikke den pakken vi har nå. Det er ikke bare negativt, det er enklere enn noensinne å treffe fiender takket være det nye tick rate-systemet. Selv om det ikke er helt på plass, føles Counter-Strike 2 som å spille på Faceit kontra den gamle opplevelsen i hovedklienten. Røykgranatene er en videreutvikling av granatspillet, og jeg elsker denne endringen. Røyken blusser opp og tar opp plass på kartet på en dynamisk måte, og du kan også slå tilbake med vanlige håndgranater for å blåse bort røyken midlertidig. Det høres ut som en liten endring, men den har fått meg til å revurdere hvordan jeg spiller fra grunnen av.

Selv om jeg er sikker på at vi snart får knallrøde håndgranater takket være nye visningsanimasjoner for disse, er stort sett alt annet intakt. En liten, men god forbedring er kjøpssystemet. Jeg er ikke helt overbevist om at den sirkulære menyen du pleide å kjøpe fra er erstattet, men det er ikke til å stikke under en stol at oversikten du får når du ser alt. Nå kan du også se hva lagkameratene dine kjøper, ettersom prikker i kjøpsmenyen i deres farger viser hvilke våpen og andre gjenstander de har kjøpt. Ved å holde inne en knapp kan du nå også kjøpe og automatisk kaste våpen til en kamerat i nød uten først å kaste våpenet du selv bærer. Dette er endringer jeg kan leve med. Det er enkelt og oversiktlig, og jeg liker å se hva lagkameratene kjøper uten å måtte spørre eller prøve å se meg rundt. Når kampene starter, er det Counter-Strike du er vant til.

Noen andre viktige endringer er brukergrensesnittet og hvordan rangeringssystemet fungerer. I Premier kan du samle poeng etter hvert som du vinner, og du får et tall i stedet for en medalje som viser dyktighet. Den vanlige konkurransemodusen fra forgjengeren gir deg nå en rangering for hvert kart. Det høres kanskje irriterende ut, men jeg tror på systemet. Vi er forskjellige gode på forskjellige kart. Jeg spiller ikke like bra på Dust 2 som på Office, og heller ikke like bra på Vertigo som på Train. Ved å få en rangering på hvert enkelt kart kan jeg få en bedre opplevelse når jeg matcher med andre spillere. Det merkes allerede, og det setter jeg pris på. Det betyr også at du selv kan se kontrastene mellom nivåene og hva du trenger å trene mer på. Den siste endringen jeg vil trekke frem, er brukergrensesnittet. Jeg liker at det er så enkelt å tilpasse dette ved å justere synligheten og andre ting. Jeg er imidlertid ikke overbevist om kortsystemet som glitrer og skinner nederst på skjermen. Det går litt i ett med omgivelsene og fungerer ikke helt for meg. Jeg håper at dette også kan tilpasses. Andre oppdateringer som er lette å overse, er at radaren nå viser hvor stort område som kan høre lydene du lager. Dette er flott og gir spilleren en viktig tilbakemelding.

Counter-Strike 2 er en solid pakke på mange måter. Det er fortsatt det beste i sin undersjanger, og jeg kan godt tenke meg å spille det i tusenvis av timer, slik jeg gjorde med forgjengerne. Det har sine mangler og føles ikke alltid som en komplett pakke. Det mangler kart, spillmoduser og muligheter til å tilpasse hele brukergrensesnittet. Selv håper jeg å spille Train igjen snart. På andre måter er det en utvikling, for eksempel med det nye rangeringssystemet, der individuelle kart gir deg en unik rangering. Jeg vil gjerne fremheve det nye og forbedrede tick rate-systemet. Det føles både raskere og mer nøyaktig når du skyter. Kulene forsvinner ikke på magisk vis, og duellene føles mer rettferdige. En stor del av økosystemet for konkurransespillet Counter-Strike er på plass, men casual-siden har fått det siste strået. Selv om mye innhold er på vei, føles det fortsatt litt fattig for øyeblikket. Hvis du likte Counter-Strike: Global Offensive, ser jeg ingen grunn til å hoppe over dette, det er i det store og hele en forbedring selv om det ble utgitt med noen få kart og spillmoduser. Foreløpig er det en plattform Valve trenger å bygge og utvide med flere kart, våpen, spillmoduser og mer.