Counter-Strike 2 legger endelig til et svært etterspurt tilgjengelighetsalternativ

En stund nå ser det ut til at Counter-Strike 2 i stor grad har tatt igjen oppdateringene fra forgjengeren, men Valves skinnende nye skytespill er i ferd med å komme dit. Nå, i den siste oppdateringen for spillet, har det lagt til noen livskvalitetsforbedringer.

Endringen som mest sannsynlig vil påvirke spillingen din, er muligheten til å bytte mellom venstrehendt og høyrehendt perspektiv. Ikke bare er dette et tilgjengelighetsalternativ for venstrehendte hvis de vil bruke det, men i proffscenen kan det endre mye, ettersom folk vil kunne bytte hendene på våpnene sine for forskjellige perspektiver når de kikker.

Det er en rekke andre endringer inkludert i oppdateringen, for eksempel å legge til drapsbelønninger for bruk av Zeus, slik at du kan hente våpen fra teamet ditt i kjøpsmenyen og mer. Sjekk ut alle oppdateringsnotatene her.