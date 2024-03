Courteney Cox er i forhandlinger om å være med i Scream 7

Etter nyheten om at Neve Campbell ville vende tilbake til Scream 7 tidligere denne måneden, har det blitt avslørt at Courteney Cox også er i samtaler om å spille i den ulykksalige slasherfilmen.

HQ

Kilder nær Variety har hevdet at skuespilleren, som spiller reporteren Gale Weathers i serien, kan komme tilbake til filmen, som har opplevd en rekke tilbakeslag.

Tidligere denne måneden ble det også kjent at Kevin Williamson skal regissere filmen. Williamson er kjent som manusforfatteren bak de to første Scream-filmene. Han har gått inn for å erstatte Christopher Landon, som sluttet i prosjektet i desember i fjor, da han hevdet at "det var en drømmejobb som ble til et mareritt."