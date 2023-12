Courtney Cox' Shinning Vale er lagt ned etter to sesonger.

HQ

Shinning Vale, en skrekkkomedieserie med Courtney Cox i hovedrollen, har blitt kansellert etter bare to sesonger. Deadline melder at Warner Bros. TV forsøkte å selge serien til et annet nettverk, men mislyktes, noe som resulterte i at serien ble lagt ned.

Det skriver medskaper Jeff Astrof på Instagram: "For en absolutt glede jeg har hatt av å jobbe med denne serien. Ikke en eneste dårlig dag. Vennligst se STARZ (viser seg å være begrenset) serien Shining Vale innen 31.12.".

Variety har også rapportert at Astrof ga en eksklusiv uttalelse som lyder: "Med tanke på alle de virkelig hjerteskjærende nyhetene som skjer i verden akkurat nå, ville det være upassende for meg å si at jeg er sønderknust over at Starz ikke tar opp Shining Vale for en sesong tre."

Han fortsatte: "Jeg har imidlertid ingen problemer med å si at jeg er knust og dypt trist over nyheten. For skuespillerne har det gått et år siden vi avsluttet, men jeg har jobbet med å skrive sesong tre helt frem til jeg hørte nyheten i forrige uke."

Det er ikke oppgitt noen spesifikk grunn til at serien legges ned, men kilder nær Variety hevder at Shinning Vale "ikke fant et stort nok publikum til å fortsette."

