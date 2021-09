Coveret til Gotham Knights hinter til Batman

HQ

På tirsdag bekreftet Warner Bros. at både Gotham Knights og Suicide Squad: Kill the Justice League skal vises frem om i selskapets DC Fandome-sending den 16. oktober, noe utviklerne tydeligvis har tenkt å varme opp til på ulike måter.

For eksempel har Warner Bros. Games Montréal offentliggjort det som mest sannsynlig blir coveret til Gotham Knights ved å gi oss spillets såkalte "key art". Man kan trygt si at det ikke akkurat er av det særlig kreative slaget, men samtidig er ofte det enkle det beste. På toppen av det hele er det jo interessant at de stadig hinter til Batman når han visstnok er død i spillet...

