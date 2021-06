Cowboy Bebop sin live action-serie kommer til Netflix i høst

Netflix har vært overraskende tause om live action-adapsjonen av Cowboy Bebop etter at selskapet skaffet seg rettighetene, men når vi først får nyheter er de spennende.

I kveldens Geeked Week-sending fikk vi en kort video som blant annet hovedrolleinnhaverne i kostymene sine, og som kjent er valgene ganske interessante. For eksempel er det John Cho (fra blant annet Harold & Kumar og Star Trek) som har fått æren av å være Spike Spiegel, mens vi også får se Daniella Pineda (fra blant annet Jurassic World: Fallen Kingdom og The Originals) som Faye Valentine og Mustafa Shakir (fra blant annet Luke Cage og The Deuce) som Jet Black. En av de største gladnyhetene må uansett kunne sies å være at Yoko Kanno skal stå for musikken i serien, noe han også gjorde i animen.

Forhåpentligvis trenger vi ikke å vente lenge på en trailer heller, for innspillingen skal være ferdig og premieren være en gang i høst.