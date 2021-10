Cowboy Bebop sine japanske stemmer er tilbake i Netflix-serien

HQ

Den 19. november har Netflix sin Cowboy Bebop-serie med ekte skuespillere premiere på Netflix, men før den tid kommer anime-serien til streamingtjenesten også. Nærmere bestemt får vi mulighet til å kose oss med originale Cowboy Bebop igjen eller for første gang den 21. oktober, så det kunne muligens bare blitt rart å gå fra de velkjente stemmene i originalen til John Cho og kompani i live action-utgaven. Heldigvis vil faktisk ikke dette bli et problem.

Netflix avslører nemlig at skuespillerne som hadde roller i animeserien og filmen vil dubbe den japanske utgaven av nye Cowboy Bebop. Dette betyr at Koichi Yamadera er Spike og Megumi Hayashibara er Faye, mens Taiten Kusunoki overtar for avdøde Unsho Ishizuka som Jet Black, Megumi Hayashibara er Faye og så videre. Litt spesielt blir det selvsagt siden det er de japanske stemmene som ikke vil gå helt overens med leppebevegelsene denne gangen, men veldig kult tror jeg det blir likevel.