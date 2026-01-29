Coyote Time Publishing er et nytt globalt spillforlag

I noen år nå har nyhetene fra spillbransjen ikke vært gode. Oppsigelser, nedleggelser av studioer, rettssaker og så videre. Men noen ganger kan det skje gode ting.

Coyote Time Publishing er et nytt spillforlag fra Finland, og de har et ambisiøst mål: "bringing small indie studios to global recognition".

Grunnlegger og administrerende direktør er Jussi Loukiainen, som også er involvert i spillstudioet Platonic Partnership.

"Spillutvikling er vanskelig nok, så det bør ikke være vanskelig å finne spillere til spillet ditt. Vi grunnla Coyote Time Publishing med ideen om at indie-studioer kan fokusere på å lage spill, mens vi tar oss av alt som har med å få spillet ut på markedet å gjøre."

Ifølge den finske spillbransjeorganisasjonen Neogames finnes det over 200 spillstudioer bare i Finland som bare har noen få ansatte, en årlig omsetning på under én million euro, og som også utgir spillene sine selv. Disse kan helt klart betegnes som indieutviklere, og de fleste av dem trenger støtte til å publisere spillene sine.

"Små indiespill kan være konkurransedyktige og særpregede selv i verdens største spillmarkeder. Vi utgir ikke bare spill, men vi hjelper også til med å bygge fellesskap, historier og opplevelser som gir gjenklang hos spillere over hele verden."

Coyote Time Publishing støtter også studioer med egenpublisering når det er behov for det. Selskapet utvikler for tiden egnede verktøy for dette formålet.

De to første spillene som utgis av Coyote Time Publishing er Voltage High Society og Orbital Overdrive.

Voltage High Society forteller oss at det vil gjøre noe "blanding av cyberpunk-estetikk, fengselsmiljøer og førstepersons action", og at "Voltage High Society er et intenst og stemningsfullt spill fullt av kamp, utforskning og eventyr". Early Access-versjonen av Voltage High Society er nå tilgjengelig for PC via Steam for 14,99 euro. Den fullstendige utgivelsen er planlagt til slutten av mars 2026.

Orbital OverdriveVoltage High Society, derimot, "kombinerer arenakamp, twin-stick-kontroller og progresjon i roguelite-stil. Det har også subtile RPG-elementer som understreker en sterk følelse av fremgang". Spillet lanseres for PC via Steam i mars 2026 for 4,99 euro.

HQ

HQ