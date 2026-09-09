Coyote vs. Acme

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Wile E. Coyote og Roadrunner. Jøsses. Det er det jeg kaller nostalgi. Tidlig på lørdag- og søndagmorgen foran TV-en, hvor jeg så på alle slags tegneserier. Jeg husker at jeg ofte prøvde å våkne tidligere enn foreldrene mine faktisk tillot, bare for å få litt ekstra «alene-tid» med Batman, Ninja Turtles, X-Men, Biker Mice from Mars og utallige andre tegneserier, blant annet Looney Tunes, selvfølgelig. Jeg ble virkelig glad da jeg leste positive anmeldelser av denne, men var likevel, i begynnelsen, litt skeptisk. Vil den leve opp til forventningene?

Et lite innblikk i handlingen: «Etter årevis med feilaktige, livsfarlige produkter slår Wile E. Coyote seg sammen med en lokal advokat som spesialiserer seg på personskader for å ta opp kampen mot ACME, produsenten av alle slags ting som brukes av Looney Tunes-figurene.»

Wile E. Coyote.

Filmen er regissert av Dave Green, som tidligere har regissert blant annet «Earth to Echo» og «Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows». Jeg har sett den sistnevnte av de to, men den gjorde ikke noe særlig inntrykk, til tross for nostalgi. Manuset er blant annet skrevet av James Gunn, som knapt trenger noen nærmere presentasjon.

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Det er mange kjente ansikter blant de menneskelige karakterene. Advokaten Kevin spilles av Will «MacGruber» Forte, og er etter min mening perfekt castet. Han er akkurat den typen skuespiller jeg ønsker å se i en slik blanding av mennesker og animasjon. Ved siden av ham ser vi Lana Condor, som vi sist så i filmen om den tannløse haien, Devil’s Mouth. Vi møter også blant andre John Cena, Luis Guzmán og Kenneth Choi. Cena skiller seg mest ut med en virkelig underholdende rolle som ACME-sjefen Buddy Crane.

Så har vi Looney Tunes-gjengen, ledet av Coyote og Roadrunner. Bugs Bunny og Daffy Duck har herlige gjesteopptredener, og mange figurer suser forbi. Likevel er jeg aller gladest for å se Taz i rettssalen. Hvis du har vokst opp med disse figurene, er det en virkelig glede å se dem igjen – for et øyeblikk føler jeg meg som den lille gutten som sto opp tidlig for å få litt skjermtid.

Dette er et prosjekt som kunne ha slått tilbake som et defekt ACME-produkt hvis de ikke hadde lagt ned nok tid og kjærlighet der det trengtes. Vi snakker om et velskrevet manus, riktig valg av skuespillere og stilige animasjoner. Heldigvis har de faktisk klart å få det til. De bruker nøyaktig den samme lekne visuelle stilen og blandingen av animasjon og live-action som i klassikeren «Who Framed Roger Rabbit?», og resultatet er imponerende. « Coyote vs. Acme er en latterlig stilig film.

Et looney rettssalsdrama.

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Den er også godt skrevet. Ja, den er barnslig, men på samme måte som for eksempel «Wallace & Gromit», noe som betyr at de voksne som ser på har like mye moro – noen ganger enda mer – enn barna. Morsomme situasjoner, overdrevne eksplosjoner, logikk som egentlig bare fungerer i animasjonsfilmer, og som nevnt tidligere, er rollebesetningen også helt på plass. Talentfulle skuespillere som leverer, animerte figurer som gjør akkurat det vi forventer.

Som du sikkert skjønner, liker jeg denne filmen veldig godt. Jeg liker hvordan de klarer å ta et ganske tørt konsept – en kamp mot et gigantisk selskap, inkludert scener i en rettssal – og blande inn masse humor, for så å legge et animert filter over det hele. Det er et genistrek. Jeg har egentlig bare én innvending, og det er at filmen føles litt lang. Den blir aldri kjedelig eller uinteressant, men den varer noen minutter for lenge, selv om rulleteksten starter etter omtrent nittifem minutter. Men det er en bagatell når man blir servert denne typen underholdning. « Coyote vs. Acme er en skikkelig feelgood-film. Det er en film jeg definitivt kommer til å se igjen når sønnen min er gammel nok til å sette pris på den.