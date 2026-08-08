Coyote vs. Acme blir den nest lengste Looney Tunes-filmen til nå

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Det har vært en lang og krevende reise, men « Coyote vs. Acme er snart klar for kinopremieren over hele verden. Denne hybridfilmen, som kombinerer live-action og animasjon, ble opprinnelig produsert av Warner Bros., men ble snart lagt på hyllen av produksjonsgiganten og brukt som skattefradrag, før enorm oppmerksomhet fra publikum førte til at Warner Bros. solgte distribusjonsrettighetene til filmen til Ketchup Entertainment, som nå bringer den etterlengtede filmen til kinoer over hele verden allerede 21. august.

Når det er sagt, lurer du kanskje på hvor lang tid « Coyote vs. Acme vil vare? Ifølge ny informasjon fra Fandango blir den den nest lengste Looney Tunes-filmen til dags dato, med en spilletid på totalt én time og 43 minutter. Til sammenligning er den eneste Looney Tunes-filmen som varer lenger enn dette «Space Jam: A New Legacy», som varer i én time og 55 minutter.

Filmen er regissert av Dave Green og har Will Forte, Lana Condor, Tone Bell og John Cena i hovedrollene. Den offisielle synopsisen for « Coyote vs. Acme kan du se nedenfor, sammen med den nyeste traileren.

«Etter flere tiår med å ha blitt sprengt i stykker av bomber, revet ned av dynamitt, forvridd av magneter, slått i stykker av steinblokker, trampet ned av tog, lurt av tunneler, slengt av fjærer, overkjørt av dampveivalser, svertet av feilavfyringer, plaget av bungee-tau, rystet av raketter, dolket i ryggen av flaggermusdrakter, rystet av rakettskøyter, veltet av enhjulssykler, rystet av jordskjelvpiller, gjort gummiaktig av skurkeband, og kastet hodestups utfor hver eneste klippe i Sørvest, slår Wile E. Coyote (Genius) endelig tilbake. Sammen med reklameplakatadvokaten Kevin Avery (Will Forte) tar han opp kampen mot den glatte bedriftsadvokaten Buddy Crane (John Cena) og ACME, Inc., det profittbesatte konglomeratet som står bak hver eneste av Coyotes kaotiske katastrofer.»