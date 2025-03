Coyote vs. Acme kan ende opp med en kinopremiere likevel

Til tross for at fansen skrek etter lanseringen, bestemte Warner Bros. seg for å skrinlegge live-action-animasjonshybriden Coyote vs. Acme. Siden den avgjørelsen har folk fortsatt å uttrykke sitt ønske om å se filmen, ettersom alle involverte mente at det var en god film.

HQ

Nå, til tross for at alt håp ser ut til å være tapt, ser det ut til at vi kanskje kan se filmen likevel. I følge Deadline, Gareth Wests Ketchup Entertainment - selskapet bak redningen av The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie - ønsker å kjøpe Coyote vs. Acme for 50 millioner dollar.

Det er fortsatt en sjanse for at dette ikke skjer, ettersom avtalen ennå ikke er fullført, men ting går tilsynelatende i riktig retning, og hvis alt fortsetter å gå bra, kan vi se en kinolansering av Coyote vs. Acme i 2026. Nå som vi alle har klaget nok på det, er det best vi setter oss i setene hvis den kommer ut.

Dette er en annonse: