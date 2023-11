Coyote vs Acme kan få kinopremiere likevel

HQ

Nettmobbing fungerer, folkens. Vel, så lenge du slår mot et gigantisk filmstudio. Nylig rapporterte vi at en helt ferdig animasjonsfilm ville bli lagt i Warner Bros.' hvelv for alltid, slik at selskapet kunne få noe av budsjettet tilbake som skattefradrag.

Etter reaksjoner fra kinogjengere og filmskaperne selv har selskapet imidlertid endret mening. Som The Hollywood Reporter skriver, vil filmskaperne nå kunne selge filmen videre.

Paramount og Universal skal allerede ha vist interesse for filmen. Amazon sies også å være med i kampen, noe som betyr at vi i det minste kan få se denne filmen på de små skjermene våre. Det er til og med en mulighet for en kinolansering etter hvert.

Grunnen til at denne kansellerte filmen har fått nytt liv, synes i stor grad å være testmottakelsen den fikk. Testpublikummet elsket Coyote vs. Acme, og den klarte å score på 90-tallet hos dem. Forhåpentligvis kan vi med tiden se disse resultatene med egne øyne.