Coyote vs. Acme setter lanseringsdato til august 2026

HQ

Ok, før vi begynner, kan vi love at vi kommer til å gå og se denne filmen når den kommer ut? Så studioene ikke blir belønnet for å låse filmer inne for alltid? Vi har alle stønnet på internett, men kanskje vi faktisk må gå og gjøre det vi alle har sagt at vi skal gjøre den 28. august 2026.

Det er da Coyote vs. Acme kommer ut. Et panel på San Diego Comic Con i år varslet filmens triumferende tilbakekomst, og moderator Paul Scheer sa til og med at det var et panel "det ikke var meningen at du skulle se". Coyote vs. Acme har mildt sagt hatt en trøblete tid. Filmen ble skrinlagt av Warner Bros. til tross for at den ble ferdigstilt i 2023, men siden den gang har fansen ikke sluttet å kreve at filmen får en skikkelig kinopremiere.

Ketchup Entertainment kjøpte filmen for 50 millioner dollar tidligere i år, og nå er den på full fart mot en kinopremiere neste år. I følge Variety ble en ny trailer avslørt på Comic Con, sammen med en lengre sketsj med Acme-advokater som prøver å stoppe hele greia.

Coyote vs. Acme I filmen ser vi en advokat som er i knipe, slå seg sammen med den like nedtrykte Wile E. Coyote for å saksøke våpenprodusenten Acme.