Cozy Caravan forlater Early Access og lanseres i sin 1.0-tilstand i januar

Som en del av Wholesome Snack Showcase dukket utvikleren 5 Lives Studios opp for å avsløre noen spennende nyheter om det kommende enspillerutforsknings-, håndverks- og samfunnsspillet Cozy Caravan.

Dette er et livsim-lignende prosjekt der spillerne arver en avlagt campingvogn og bruker det nydelige hjemmet som et sted å lage mat, bake desserter, sy antrekk, reise rundt i den lokale byen og møte alle slags unike og sære karakterer, og hjelpe dem med å forberede seg til den årlige Whizz Bang Fair som snart finner sted.

Cozy Caravan er for øyeblikket tilgjengelig i Early Access, men vil snart forlate denne utviklingsfasen og gå over i 1.0-status. Den nøyaktige datoen for denne endringen er satt til 8. januar 2026, som også vil være dagen da spillet kommer til Nintendo Switch og Apple Arcade.

Med denne kunngjøringen i bakhodet, ta en titt på Cozy Caravan nedenfor.