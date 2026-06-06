Cozy Grove: Camp Spirit lanseres i juli

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Cozy Grove: Camp Spirit Cozy Grove har fått sin offisielle lanseringsdato, og er bekreftet for en rekke nye plattformer. Oppfølgeren til Cozy Grove fra 2021 kommer til konsoller, inkludert PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch og Switch 2, Xbox One og Xbox Series X/S.

Det er ikke lenge å vente på spillets utgivelse, da det kommer den 15. juli. Det er allerede bekreftet at det vil være tilgjengelig på PC og mobil ved lansering. I likhet med Cozy Grove vil Camp Spirit se spillere berolige rastløse ånder. Denne gangen kan spillerne legge igjen gaver til vennene sine i en form for asynkron flerspiller.

Det er nye bjørner i oppfølgeren, i tillegg til nye aktiviteter på øya, sesongbaserte arrangementer og mye mer. Oppdag mange overraskelser i Cozy Grove: Camp Spirit, når det lanseres 15. juli til PC, mobil og konsoller.