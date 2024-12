Craftlings vil debutere på PC i 2025

Hvis du har fulgt med på PC Gaming Show, vil du sannsynligvis nettopp ha sett kunngjøringen om at Craftlings vil gjøre sin store ankomst på PC i 2025. Den Ariano Games-utviklede tittelen ber spillerne om å lede en haug med ærlig talt ubrukelige skapninger for å hjelpe dem med å bygge bosetninger, automatisere produksjonslinjene sine og også forberede dem på alle kamper som er nødvendige når det gjelder å beskytte hjemmene sine.

Craftlings er beskrevet som et "tilbakeblikk på strategispill fra 90-tallet, i en livlig fantasiverden med ulike biomer." Det byr på ulike nivåer, fra ørken til frossen ødemark, og handler om å bruke "kreativitet og oppfinnsomhet for å få den nye bosetningen til å blomstre og hjelpe sine Craftlings med å finne et sted å kalle sitt hjem."

Som en del av den nylige kunngjøringen har det kommet en ny trailer for spillet, som du kan se nedenfor. Men ikke bare det, det ble også bekreftet at Craftlings vil bli utgitt av Raw Fury, og for å markere denne nyheten har en demo for spillet blitt gjort tilgjengelig, som til og med inkluderer et Winter Challenge Map -tema rundt indieforlaget. Du kan laste ned den demoen i dag for å oppleve den selv.