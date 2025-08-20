Craig Mazin om The Last of Us S3: "Den blir lengre enn sesong 2"

HQ

HBOs filmatisering av Naughty Dogs bestselgende, universelt anerkjente spill om Ellie & Joel går fortsatt sterkt, og alle som har sett sesong to vet hva de kan forvente seg i den kommende sesong tre. Abby. Mesteparten av historien vil dreie seg om Abby og hvordan hun kjemper med demonene sine som en del av Washington Liberation Front (tidligere Fireflies) og det faktum at hun myrdet Joel med kaldt blod etter å ha lett etter ham i over et år. Sesong to av HBO-serien ble svært godt mottatt, og ble nylig nominert til 16 Emmy-priser, men til tross for dette har det vært noen kritiske røster som har sagt at historien ble forhastet og at showrunner Craig Mazin hoppet over for mange viktige aspekter som var inkludert i spillet. Mazin har til hensikt å blidgjøre disse kritikerne nå ved å love en lengre og mer innholdsrik sesong tre, noe han luftet i et nylig intervju med The Hollywood Reporter:

"Sesong 3 blir lengre enn sesong 2. Sesong 3 vil være mer på nivå med sesong 1. Mer smekk for pengene."

Mazin tok også opp det faktum at The Last of Us-styrer Neil Druckmann fra Naughty Dog nylig forlot TV-serien for å fokusere på studioets kommende to spill :

"Jeg var ganske mye en munk som bare skrev i et rom for meg selv for det meste av tiden uansett. Og jeg har fått så mye ut av å snakke med Naughty Dog i løpet av sesong 1 og 2. Da vi laget sesong 2, tenkte vi virkelig på hva som kommer etter, for du kan egentlig ikke fortelle halvparten av historien uten å tenke på hva hele historien skal være. Så vi fikk virkelig gjort det arbeidet. Neil har alltid hatt en fulltidsjobb med å lede Naughty Dog, så det har alltid vært jeg som har stått for produksjonen i Canada, og til syvende og sist kommer ting til å fortsette som vanlig."