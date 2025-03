HQ

I 2025 er det enklere enn noensinne å være gamer. Valgmulighetene er større enn noen gang, og det finnes flere flotte gratisprodukter der ute på alle plattformer som kan underholde deg og meg i det neste tiåret. Men det fantes selvfølgelig en tid da dette ikke var tilfelle, da spillene kostet mer enn ti ganger månedspengene våre, og da vi mer enn ofte kjøpte absolutte megadumper. Som vi alle vet, finnes det nok av glemte retroperler som kanskje var enda bedre enn det vi i dag anser som gode, men i samme åndedrag finnes det like mange retrotitler som vi i etterpåklokskapens lys ikke skulle ha rørt med en ti-fots stolpe, hvis spillverdenen hadde vært annerledes. Dette er Crappy Retro, de gamle spillene vi slet oss gjennom fordi alle andre gjorde det, eller fordi det ikke fantes noen alternativer. Spillene vi aldri burde ha rørt med en ildtang.

Kid Icarus (NES / 1986)

Jeg elsket Kid Icarus da jeg var liten. Jeg husker godt hvor mye den sølvfargede pappesken appellerte til meg, og jeg husker hvordan selve omslaget føltes innbydende på en måte som Metroid, R.C. Pro-Am og noen få andre NES-titler gjorde. Jeg elsket musikken i Gunpei Yokois klassiker som den beste i formatet ved siden av Mega Man og Duck Tales, og jeg husker estetikken som fortryllende. Samtidig husker jeg hvor brutalt frustrerende det var, at høydeklatringen i nivåene føltes slitsom og at jeg mye heller ville ha sett en variant av det oppsettet og den tradisjonelle strukturen (A-til-B, venstre-til-høyre). Jeg husker også at den stive spillkontrollen og den overdrevne vanskelighetsgraden skapte frustrasjon som få andre store Nintendo-utgivelser gjorde. I dag, når jeg vender tilbake til Metroid, Super Mario Bros, Mega Man og Kid Icarus, er det ingen hemmelighet for meg selv at dette er et katastrofalt overhypet plattformeventyr som, minus den urverksprotagonisten og den strålende musikken, ærlig talt ikke hadde mye av verdi å by på.

Dette er en annonse:

Perfect Dark (Nintendo 64 / 2000)

Jeg drev Missil Magazine da Rare lanserte Perfect Dark, og etter suksesser som Golden Eye 007, Diddy Kong Racing og Banjo-Kazooie virket det som om den britiske spillgiganten ikke kunne mislykkes. Det viste seg imidlertid ikke å være tilfelle. Joanna Darks "Bond-inspirerte" agenthistorie om romvesener og fantasifulle drapsvåpen ble hyllet av mange spillkritikere og ble raskt en voldsom salgssuksess, men i bunn og grunn var det bare en blek kopi av Golden Eye med et splintret spilldesign og en skjermoppdatering som mest av alt lignet en overheadprojektor.

Grand Theft Auto (PC, PlayStation / 1997)

Det ville være direkte uærlig av meg å prøve å si noe annet enn at jeg elsker GTA, som spillserie. Jeg elsker stort sett alt som bærer Grand Theft Auto-navnet, og jeg har gitt toppkarakterer til både tredje, fjerde og femte del. I samme åndedrag ville det være uærlig av meg å prøve å genialisere DMA Design for deres arbeid med det aller første spillet og kalle det et slags mesterverk, for ærlig talt, det var det ikke. Det var fartsfylt, pikselert og klissete grafisk, og oppdragene var monotont meningsløse, akkurat som den overordnede historien. Joda, jeg hadde det like gøy som deg med å kjøre over sivile, og det hadde aldri blitt en suksess uten den overdrevne volden, men i bunn og grunn er dette faktisk et ganske råttent retrospill.

Dette er en annonse:

Ninja Gaiden (Xbox / 2003)

Jeg vet, dette er virkelig som å banne i kirken, og jeg er nå helt overbevist om at min kjære kollega og venn Jonas Mäki vil gjøre alt som står i hans makt for å prøve å forgifte lunsjen min. Ninja Gaiden. Ingen sier noe negativt om det, ikke ustraffet i hvert fall. Og likevel er det akkurat det jeg skal gjøre, for selv om det fikserte Ninja Gaiden Black var bra (en klar, klar forbedring), var grunnspillet aldri verdt all hyllesten og hypen det ble belønnet med. Den største grunnen til dette er etter min mening spillets kamera, som den dag i dag fremstår som kanskje det svakeste i et spill av denne typen fra denne generasjonen av temporale actiontitler fra et tredjepersonsperspektiv. Å lage et vanskelig, utrolig utfordrende ninjaspill der mikromillimeterpresisjon og perfekt timing var hovedretten, og så ikke understøtte det med et velfungerende kamera - det var en drepende tabbe av Team Ninja som jeg verken da eller i dag kan se gjennom fingrene med. Jeg vet ikke hvor mange hundre ganger jeg døde i løpet av mine timer med Ninja Gaiden fordi kameraet satte seg fast bak et objekt i spillets omgivelser og skjulte halve synsfeltet mitt.

Killer Instinct (Super Nintendo / 1994)

Rares kampspill er en av de titlene som i sin opprinnelige form (Super Nintendo) ofte blir nevnt i diskusjoner om de gamle retroperlene, og som av kampspillfans ofte blir stilt opp som en ikonisk klassiker. Jeg beskriver det gjerne annerledes, for Killer Instinct var et overhypet søppelspill som kun levde på effektiv markedsføring og suveren musikk. Hele poenget med Street Fighter II og Mortal Kombat, for eksempel, var å lære seg angrep, mønstre og kombinasjoner utenat - noe som i Rares eget kampspill var forenklet til ett enkelt knappetrykk, noe som i seg selv ødela hele poenget med å bruke timevis på et kampspill av denne typen. Det var også radikalt ubalansert og grafisk sett en slags kopi av Mortal Kombat.

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES / 1989)

Alle i omgangskretsen min og alle i barneskoleklassen min spilte Teenage Mutant Ninja Turtles (NES) på den tiden. Alle sammen. Jeg husker at det ble snakket mer om dette spillet i skolegården enn det som kunne kalles fornuftig, og barndomsvennen min Lönnå® inviterte oss jevnlig hjem til spillfylte ettermiddager (vi droppet fritidsklubben) for å spille dette storselgende Konami-spillet. Det eneste problemet var at det stinket hestehov, og det gjorde det alltid. Teenage Mutant Ninja Turtles (NES) var og er fortsatt et av de mest overelskede retrospillene som i beste fall burde ha vært til å fnise av. Dette er fordi spillkontrollen var rett og slett forferdelig, feilene mange (uten tvil det mest slurvete NES-spillet jeg noensinne har prøvd) og grafikken flimret.

Legend Zelda II: The Adventure of Link (NES / 1987)

Å blande sjangre som rollespill, eventyr og plattformelementer i Zelda II skulle vise seg å være nærmest ubrukelig, og personlig anser jeg dette for å være seriens lavmål. Utforskningen og det åpne designet fra forgjengeren var selvsagt det beste og det som gjør Zelda til Zelda, og hvordan Nintendo resonnerte da de bestemte seg for å droppe alt dette, er i dag helt ubegripelig. Hvis dette spillet ikke hadde hatt "Zelda" i navnet og ikke inneholdt den ikoniske musikken, ville ingen ha brydd seg da, og ingen ville ha husket Zelda II i dag.