Crash Bandicoot 4 får demo og lar oss spille som eksen hans

Jeg var så heldig å få spille litt av Crash Bandicoot 4: It's About Time for et par måneder, og snart vil heldigvis dere kunne få sjansen også.

Activision har nemlig bestemt seg for å følge den samme oppskriften som de gjorde med Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ved å gi alle som forhåndsbestiller Crash Bandicoot 4: It's About Time digitalt tilgang til en demo av spillet fra og med den 16. september. Denne vil la deg prøve to baner som både Crash og Neo Cortex, så det er de samme jeg fikk teste i videoen øverst.

I samme slengen har utviklerne i Toys for Bob avslørt enda en spillbar figur, og det er selveste Tawna Bandicoot. For de av dere som ikke kjenner eller husker navnet er dette kjæresten til Crash som vi bare fikk se i originalen. Man kan trygt si at denne utgaven av henne er tøffere enn det vi så for 24 år siden. Hva spesielle egenskaper angår byr hun på en gripekrok som både lar henne angripe fiender på avstand og svinge seg fra sted til sted. PlayStation Underground viser mer av dette i videoen under.