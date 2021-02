Crash Bandicoot 4: It's About Time fremhever PS5-goder

Du ser på Annonser

To uker har gått siden Activision annonserte at Crash Bandicoot 4: It's About Time skal komme til PlayStation 5 og Xbox Series i mars med en trailer som egentlig bare oppsummerte hva spillet går ut på. Siden vi ikke kan ha en PlayStation-stream uten Crash eller Activision fikk vi se hvordan PlayStation 5-utgaven blir bedre enn den på PS4 i kveldens State of Play.

Med 4K og 60 bilder i sekundet, 3D-lyd, kortere lastetider, DualSense-støtte som blant annet gir bedre vibrasjoner og adaptive skulderknapper som virkelig gir følelsen av å for eksempel bruke Dingodile sin støvsuger og bruk av Activity Cards høres det nesten mulig ut å få over hundre prosent i Crash Bandicoot 4: It's About Time selv for de som ikke er Silje...