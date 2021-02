Crash Bandicoot 4: It's About Time klart for Switch, PS5 og Xbox Series i mars

Du ser på Annonser

Selv om Toys for Bob kun ønsket å bekrefte PlayStation 4- og Xbox One-utgaver av Crash Bandicoot 4: It's About Time før spillet ble lansert forrige oktober både håpet og trodde de aller fleste at det også ville finne sin vei til i alle fall PC en gang i fremtiden. Det viser seg at vi får mer enn det.

Nå kan Activision nemlig bekrefte at Crash Bandicoot 4: It's About Time slippes på både Nintendo Switch, PlayStation 5 og Xbox Series den 12. mars, samt PC "senere i år". De av oss som allerede eier spillet på PS4 eller Xbox One skal få oppgraderingene gratis. Ganske hyggelig siden vi loves 4K og 60FPS på de sterkeste konsollene. I tillegg kan PS5-utgaven friste med 3D-lyd og adaptive skulderknapper. Dette feires selvsagt med en ny trailer som viser frem det aller meste spillet har å by på.