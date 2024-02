Crash Bandicoot 4-skaperne i Toys for Bob forlater Activision Blizzard.

HQ

Mange fryktet at skriften var på veggen da Microsoft tidligere denne måneden sa opp 1900 ansatte og stengte Toys for Bobs studio. Var dette bare opptakten til at studioet bak blant annet Crash Bandicoot 4: It's About Time, Spyro Reignited Trilogy og Skylanders-spillene skulle legges ned? Heldigvis ikke.

Toys for Bob avslører nemlig at de har bestemt seg for å løsrive seg fra Xbox og Activision Blizzard King ved å bli uavhengige. Man skulle tro at dette betydde at studioet også ga opp håpet om å lage flere spill i Crash Bandicoot- og Spyro-universene, men det er ikke nødvendigvis tilfelle. Det høres ut som om dette var et brudd i all vennskapelighet, for i kunngjøringen heter det videre at Toys for Bob utforsker et mulig samarbeid med Microsoft.

Det kan imidlertid hende vi må vente en stund på en ny del av disse seriene, for vi får også vite at studioet allerede er i gang med å utvikle et nytt spill med nye figurer, historier og spillopplevelser. Dette prosjektet er imidlertid fortsatt i en tidlig fase, så ikke forvent å få vite mer om det med det første. La oss bare glede oss over at denne talentfulle gjengen vil fortsette å lage spill sammen i overskuelig fremtid mens vi venter.