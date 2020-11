Crash Bandicoot 4 solgte 400,000 digitale eksemplarer i oktober

Du ser på Annonser

Det fremgår i SuperDatas store rapport, hvor de har sett nærmere på tendenser og salg i det digitale markedet i oktober, at Crash Bandicoot 4: It's About Time har solgt omtrent 402,000 digitale eksemplarer på tvers av alle plattformer i lanseringsmåneden oktober alene.

Det er dog ikke like mye som Crash Team Racing Nitro Fueled som solgte 552,000 digitale eksemplarer i løpet av sin første måned på markedet.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time from Activision Blizzard sold 402K digital units, a smaller total than recent remakes of titles in the franchise. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sold 520K digital units in June 2017 (it released on the last day of the month), while Crash Team Racing Nitro Fueled sold 552K copies in June 2019. There was likely less pent-up demand for Crash 4 and the title was also released during a more crowded release period than its predecessors. First-month earnings were, however, the highest of modern Crash games since Crash 4 launched at a standard $59.99 price point instead of $39.99, like the recent remakes."

Har du selv spilt Crash sitt nye eventyr?