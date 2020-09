Crash Bandicoot 4-multiplayer avslørt før planlagt

Du ser på Annonser

Da Crash Bandicoot 4: It's About Time ble lagt ut for forhåndsbestilling hevdet beskrivelsen at spillet vil ha lokal multiplayer, men utviklerne nektet å si noe om hva dette eventuelt innebærer. Heldigvis har spanske IGN bestemt seg for å fikse det.

Nettsiden la nemlig ut en artikkel før planlagt, og selv om den ble fjernet relativt raskt lagrer selvsagt internett slike ting. Dermed vet vi det blir mulig å både konkurrere og samarbeide som Crash, Coco, Fake Crash og Fake Coco i tre ulike moduser:

Checkpoint Race: To til fire spillere skal hver for seg komme fra punkt til punkt så raskt som mulig mens spøkelsene til de andre viser om du ligger godt an eller ikke.

Crate Combo: Knust så mange kasser som mulig så raskt som mulig for å bygge opp en Combo-måler og øk poengsummen din.

Pass N. Play: Er samarbeidsmodusen som enkelt nok lar dere veksle på å spille gjennom banene i spillet. For man kan da ikke bare bytte på å ha kontrolleren...

Høres noe av dette interessant ut?