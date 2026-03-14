Crash Bandicoot burde ha sin egen film eller TV-serie, mener medskaperen

Spillhistorien er full av pensjonerte plattformspillmaskoter, inkludert Bubsy, Croc, Earthworm Jim, Klonoa, Sparkster, Wonder Boy, Zool - og i nyere tid Sackboy. De eneste som virkelig har stått tidens tann og holdt seg relevante gjennom flere tiår, er Mario og Sonic - og i dag er de kanskje større enn noen gang før.

Det finnes imidlertid noen mer vellykkede figurer som ikke har nådd helt opp, men som likevel er rimelig velkjente og har spill som selger bra. Et godt eksempel på dette er Crash Bandicoot, Sonys første seriøse forsøk på å konkurrere med Mario og Sonic. I dag er det sikkert de som håper på flere spill, men interessen fra Activision Blizzard (som nå eies av Microsoft) har vært ikke-eksisterende.

En som er tydelig frustrert over dette og mener at figuren fortjener en bedre skjebne, er Charles Zembillas, som var med på å skape både Crash og vennene hans (så vel som fiendene). I et intervju med Time Extension gir han uttrykk for sin følbare frustrasjon over hvordan rørleggeren og pinnsvinet har blitt to av Hollywoods mest ikoniske filmstjerner, mens Crash i beste fall får en og annen nyutgivelse av et gammelt spill:

"Det må være en av de dårligst forvaltede eiendommene. Selv nå tenker jeg: 'Hvor er filmen? Hvor er TV-serien?' Dere har en vinner her, og dere gjør ingenting med den."

Zembillas vet en ting eller to om emnet, og har blant annet vært med på å skape animerte klassikere som She-Ra: Princess of Power, Ghostbusters og Sonic the Hedgehog. Men selv om han helt klart synes det er synd at Crash ikke får sjansen, mener han at det bare er et spørsmål om tid før det er bandicootens tur til å slå gjennom i Hollywood:

"Det er uunngåelig at Crash kommer til å være med i en serie eller spillefilm. Det krever bare at de som tar disse beslutningene forplikter seg til det. Crash er en del av samfunnet. Den har en stor fanskare. Det er en fantastisk eiendom. Crash er morsomt. En serie eller film ville introdusere karakterene for en ny generasjon. Det ville bli en hit bare på grunn av fanbasen."

Hva synes du om dette? Ville en film eller TV-serie med Crash Bandicoot ha nok potensial til å bli virkelig populær, og er det generelt en forsømt merkevare som fortjener bedre - eller er det bare et spørsmål om å erkjenne at Crash, når alt kommer til alt, ikke helt har den karismaen som Mario og Sonic besitter i så stor grad?