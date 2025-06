Crash Bandicoot, FC 25, Warhammer 40,000 og Remedys nyeste tittel blir lagt til med Game Pass

HQ

Vi er noen dager forsinket med denne nyheten som følge av alt som skjedde i helgen (Summer Game Fest og mye mer), men nå har Microsoft i det minste avslørt hvilke spill som kommer til Game Pass i nær fremtid - og det er et variert og flott utvalg som venter på abonnentene.

Her er hva du kan forvente deg og når (spill med * kommer ikke til Game Pass Standard ved lansering, spill med ** er allerede inkludert i andre abonnementer, men kommer nå til Xbox Standard) :



Baldur's Gate: Enhanced Edition (Cloud og Xbox) - I dag



Baldur's Gate II: Enhanced Edition (Cloud og Xbox) - I dag



Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 10. juni*

Barbie Project Friendship (Cloud, Xbox og PC) - 11. juni



Kingdom: Two Crowns (PC) - 11. juni*



EA Sports FC 25 (Cloud, Xbox og PC) - 12. juni*



The Alters (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 13. juni*



FBC: Firebreak (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 17. juni*



Crash Bandicoot 4: It's About Time (Xbox og PC) - 17. juni



Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 17. juni*



Abonnenter kan også glede seg over fordeler og andre fordeler som Neon Bundle for Stumble Guys, Gold Tribal Mask Weapon Charm for Apex Legends og Mute Pack for Rainbow Six: Siege X, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Som vanlig forlater noen spill Game Pass, i dette tilfellet 15. juni. Abonnenter har opptil 20% avslag på disse titlene frem til da, så sørg for å spille dem eller kjøpe hvis du vil beholde noen :