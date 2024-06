Crash Bandicoot: Nsane Trilogy har solgt 20 millioner eksemplarer

HQ

Remakene av de tre første Crash Bandicoot-spillene toppet salgslistene i ukevis, så det var ikke overraskende å høre at Crash Bandicoot: Nsane Trilogy hadde sendt ut over 10 millioner enheter mindre enn to år etter lanseringen. Nå har det gått fem år siden den gang, og tallet har vokst betraktelig.

Faktisk har det doblet seg, ettersom franchisens offisielle X-konto kunngjør at Crash Bandicoot: Nsane Trilogy har solgt mer enn 20 millioner eksemplarer. Det er til og med solgt gjennom, ikke solgt inn, noe som betyr at dette er faktiske spill i folks hjem eller digitale biblioteker.

Da ville det være veldig forståelig hvis Crash Bandicoot 5 er spillet Toys for Bob, utviklerne av Crash Bandicoot 4: It's About Time, lager for Xbox Game Studios.